Приставы остановили работу челябинской шахты ЮГК после национализации

01 августа 2025 в 16:09 Размер текста - 17 +

Работа шахты приостановлена на 90 суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото» Судебные приставы Пластовского городского отделения (Челябинская область) на 90 суток приостановили работу шахты «Центральная», принадлежащей национализированной ЮГК. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, причиной стали выявленные нарушения требований промышленной безопасности. «Основанием действий сотрудников органа принудительного исполнения стало решение Пластовского городского суда о привлечении ПАО „Южуралзолото Группа Компаний“ к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ „Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов“ и назначении наказания в виде административного приостановлении деятельности на срок 90 суток. При проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении объекта повышенной опасности 1-го класса „Рудник „Шахта „Центральная“ представителями Ростехнадзора были выявлены нарушения законодательных норм и правил промышленной безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых“, — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Подобные нарушения были выявлены в штреке и квершлаге под номером 173. Там не хватало воздуха, что подтвердилось результатами замера. Также было установлено, что выработка не была ничем закреплена, что могло привести к ее обрушению. Кроме того, надзорный орган установил, что не обеспечена система обнаружения места нахождения человека в реальном времени во всех действующих горных выработках. «Суд при рассмотрении дела учел, что для устранения нарушений, отраженных в протоколе об административном правонарушении, требуются большие финансовые затраты и значительный промежуток времени, в который, в случае производственных работ, жизнь и здоровье работников ПАО „ЮГК“ шахта „Центральная“ будут подвергаться опасности. Установив вину ПАО „Южуралзолото“, суд в качестве наказания избрал административное приостановление деятельности объекта, заключающееся во временном прекращении эксплуатации подземной горной выработки бурового штрека № 173, квершлага № 173 и транспортного уклона участка „Центр“ шахты „Центральная“ на срок 90 суток», — добавили в пресс-службе. Решением Советского райсуда Челябинска активы ЮГК перешли в собственность государства. Процесс по национализации компании инициировала Генпрокуратура РФ. Согласно иску надзорного ведомства, Константин Струков, воспользовавшись своим служебным положением и должностями в государственных структурах, противоправно установил контроль над ПАО «Южуралзолото». Иск был удовлетворен, активы компании перешли в собственность государства. Самого Струкова отстранили от руководства. Его представители, как и прокуратура, отказались комментировать процесс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы Пластовского городского отделения (Челябинская область) на 90 суток приостановили работу шахты «Центральная», принадлежащей национализированной ЮГК. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, причиной стали выявленные нарушения требований промышленной безопасности. «Основанием действий сотрудников органа принудительного исполнения стало решение Пластовского городского суда о привлечении ПАО „Южуралзолото Группа Компаний“ к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ „Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов“ и назначении наказания в виде административного приостановлении деятельности на срок 90 суток. При проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении объекта повышенной опасности 1-го класса „Рудник „Шахта „Центральная“ представителями Ростехнадзора были выявлены нарушения законодательных норм и правил промышленной безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых“, — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Подобные нарушения были выявлены в штреке и квершлаге под номером 173. Там не хватало воздуха, что подтвердилось результатами замера. Также было установлено, что выработка не была ничем закреплена, что могло привести к ее обрушению. Кроме того, надзорный орган установил, что не обеспечена система обнаружения места нахождения человека в реальном времени во всех действующих горных выработках. «Суд при рассмотрении дела учел, что для устранения нарушений, отраженных в протоколе об административном правонарушении, требуются большие финансовые затраты и значительный промежуток времени, в который, в случае производственных работ, жизнь и здоровье работников ПАО „ЮГК“ шахта „Центральная“ будут подвергаться опасности. Установив вину ПАО „Южуралзолото“, суд в качестве наказания избрал административное приостановление деятельности объекта, заключающееся во временном прекращении эксплуатации подземной горной выработки бурового штрека № 173, квершлага № 173 и транспортного уклона участка „Центр“ шахты „Центральная“ на срок 90 суток», — добавили в пресс-службе. Решением Советского райсуда Челябинска активы ЮГК перешли в собственность государства. Процесс по национализации компании инициировала Генпрокуратура РФ. Согласно иску надзорного ведомства, Константин Струков, воспользовавшись своим служебным положением и должностями в государственных структурах, противоправно установил контроль над ПАО «Южуралзолото». Иск был удовлетворен, активы компании перешли в собственность государства. Самого Струкова отстранили от руководства. Его представители, как и прокуратура, отказались комментировать процесс.