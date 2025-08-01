Путин ответил на вопрос об условиях окончания СВО

Условия окончания спецоперации, озвученные в июне 2024 года, остаются в силе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Мы сформулировали цели России еще в июне прошлого года на встрече с представителями Министерства иностранных дел. Главное — искоренить причины, породившие текущий кризис», — заявил Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
По его словам, речь идет об обеспечении гуманитарных условий, статусе русского языка и развитии православной церкви на территории Украины. Все это, со слов украинской стороны, должно рассматриваться в рамках общеевропейской системы безопасности.
Ранее в июне 2024 года Владимир Путин уже называл основные параметры урегулирования — это нейтральный статус Украины, отказ от вступления в военные блоки и гарантии для русскоязычного населения. Эти предложения были официально переданы Киеву и международным посредникам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.