Путин ответил на вопрос об условиях окончания СВО

Путин: условия окончания СВО, сформулированные в 2024 году, остаются в силе
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Путин заявил, что главное - это искоренить причины породившие украинский кризис
Путин заявил, что главное - это искоренить причины породившие украинский кризис Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Условия окончания спецоперации, озвученные в июне 2024 года, остаются в силе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы сформулировали цели России еще в июне прошлого года на встрече с представителями Министерства иностранных дел. Главное — искоренить причины, породившие текущий кризис», — заявил Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

По его словам, речь идет об обеспечении гуманитарных условий, статусе русского языка и развитии православной церкви на территории Украины. Все это, со слов украинской стороны, должно рассматриваться в рамках общеевропейской системы безопасности.

Ранее в июне 2024 года Владимир Путин уже называл основные параметры урегулирования — это нейтральный статус Украины, отказ от вступления в военные блоки и гарантии для русскоязычного населения. Эти предложения были официально переданы Киеву и международным посредникам.

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Условия окончания спецоперации, озвученные в июне 2024 года, остаются в силе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Мы сформулировали цели России еще в июне прошлого года на встрече с представителями Министерства иностранных дел. Главное — искоренить причины, породившие текущий кризис», — заявил Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, речь идет об обеспечении гуманитарных условий, статусе русского языка и развитии православной церкви на территории Украины. Все это, со слов украинской стороны, должно рассматриваться в рамках общеевропейской системы безопасности. Ранее в июне 2024 года Владимир Путин уже называл основные параметры урегулирования — это нейтральный статус Украины, отказ от вступления в военные блоки и гарантии для русскоязычного населения. Эти предложения были официально переданы Киеву и международным посредникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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