Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял с собой на остров Валаам свою собаку по кличке Умка. Это ясно видно из эфира «России 24».
Шпиц сопровождал белорусского лидера во время визита на остров Валаам и даже находился рядом с главами государств, когда они беседовали на одной скамейке. На кадрах видно, как белорусский лидер поднял свою собаку и усадил ее рядом, пока беседовал с Путиным.
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу на территории Смоленского скита Спасо-Преображенского мужского монастыря. Традиция совместных визитов на остров у лидеров России и Белоруссии началась в 2019 году.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств носила характер рабочего дня в неформальной обстановке. Перед тем как прибыть на Валаам Лукашенко посещал в Санкт-Петербург.
Белорусский лидер привык брать с собой собаку. Ранее он привозил ее в Россию, на парад Победы. Тогда Умку заметили на трибуне на Красной площади.
Также Лукашенко брал шпица на выборы. Тогда Умка пометил территорию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии.
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