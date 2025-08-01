Лукашенко привез собаку Умку на встречу с Путиным. Видео

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Лукашенко в Россию привез свою собаку Умку
Лукашенко в Россию привез свою собаку Умку Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял с собой на остров Валаам свою собаку по кличке Умка. Это ясно видно из эфира «России 24».

Шпиц сопровождал белорусского лидера во время визита на остров Валаам и даже находился рядом с главами государств, когда они беседовали на одной скамейке. На кадрах видно, как белорусский лидер поднял свою собаку и усадил ее рядом, пока беседовал с Путиным.

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу на территории Смоленского скита Спасо-Преображенского мужского монастыря. Традиция совместных визитов на остров у лидеров России и Белоруссии началась в 2019 году.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств носила характер рабочего дня в неформальной обстановке. Перед тем как прибыть на Валаам Лукашенко посещал в Санкт-Петербург. 

Белорусский лидер привык брать с собой собаку. Ранее он привозил ее в Россию, на парад Победы. Тогда Умку заметили на трибуне на Красной площади.

Также Лукашенко брал шпица на выборы. Тогда Умка пометил территорию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял с собой на остров Валаам свою собаку по кличке Умка. Это ясно видно из эфира «России 24». Шпиц сопровождал белорусского лидера во время визита на остров Валаам и даже находился рядом с главами государств, когда они беседовали на одной скамейке. На кадрах видно, как белорусский лидер поднял свою собаку и усадил ее рядом, пока беседовал с Путиным. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу на территории Смоленского скита Спасо-Преображенского мужского монастыря. Традиция совместных визитов на остров у лидеров России и Белоруссии началась в 2019 году. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств носила характер рабочего дня в неформальной обстановке. Перед тем как прибыть на Валаам Лукашенко посещал в Санкт-Петербург.  Белорусский лидер привык брать с собой собаку. Ранее он привозил ее в Россию, на парад Победы. Тогда Умку заметили на трибуне на Красной площади. Также Лукашенко брал шпица на выборы. Тогда Умка пометил территорию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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