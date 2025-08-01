Путин и Лукашенко обсудили самые важные вопросы: как проходила встреча лидеров на Валааме. Фоторепортаж

Путин и Лукашенко приняли участие в молебне на Валааме
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин Лукашенко провели встречу на Валааме
Путин Лукашенко провели встречу на Валааме Фото:

Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко посетили Смоленский скит Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Лидеры двух стран приняли участие в службе в храме Смоленской иконы Божией Матери, после чего провели короткую беседу и ответили на вопросы журналистов. Как прошла встреча лидеров — в фоторепортаже URA.RU.

Путин поблагодарил Лукашенко за визит и отметил, что совместные встречи на Валааме стали доброй традицией. Лукашенко поддержал инициативу, подчеркнув духовную связь между двумя народами.

Путин сообщил, что торговый оборот между странами превысил 50 миллиардов долларов, и у сторон есть множество совместных проектов в перспективных отраслях. Отвечая на вопрос о санкционном давлении Запада, Лукашенко подчеркнул, что Россия и Беларусь «развернулись» и нашли альтернативные рынки.

Также комментируя третий раунд переговоров в Стамбуле, Путин подтвердил, что Часов Яр был освобожден российскими силами за несколько дней до официального сообщения и выразил готовность к продолжению мирного диалога. Он добавил, что цели России, сформулированные в июне прошлого года, остаются неизменными: устранение причин конфликта, безопасность России и Украины, а также защита прав православных верующих и русского языка.

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Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко посетили Смоленский скит Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Лидеры двух стран приняли участие в службе в храме Смоленской иконы Божией Матери, после чего провели короткую беседу и ответили на вопросы журналистов. Как прошла встреча лидеров — в фоторепортаже URA.RU. Путин поблагодарил Лукашенко за визит и отметил, что совместные встречи на Валааме стали доброй традицией. Лукашенко поддержал инициативу, подчеркнув духовную связь между двумя народами. Путин сообщил, что торговый оборот между странами превысил 50 миллиардов долларов, и у сторон есть множество совместных проектов в перспективных отраслях. Отвечая на вопрос о санкционном давлении Запада, Лукашенко подчеркнул, что Россия и Беларусь «развернулись» и нашли альтернативные рынки. Также комментируя третий раунд переговоров в Стамбуле, Путин подтвердил, что Часов Яр был освобожден российскими силами за несколько дней до официального сообщения и выразил готовность к продолжению мирного диалога. Он добавил, что цели России, сформулированные в июне прошлого года, остаются неизменными: устранение причин конфликта, безопасность России и Украины, а также защита прав православных верующих и русского языка.
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