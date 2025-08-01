«Души разорваны в клочья»: Нижний Тагил погрузился в траур, вспоминая жертв большой трагедии

Нижний Тагил погрузился в траур по погибшим при обрушении дома на Сибирской, 81

01 августа 2025 в 21:35 Размер текста - 17 +

В Тагиле почтили память о погибших в страшной трагедии Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Ровно год назад в Нижнем Тагиле прогремел взрыв в многоэтажке, унесший жизни 11 человек. На месте дома теперь — пустырь, на котором стоит одинокий деревянный крест. С самого утра к нему начали стягиваться люди — неравнодушные горожане, жильцы многоэтажки и родственники тех, кто пострадал и погиб при взрыве. Прибыла сюда и корреспондент URA.RU, чтобы разделить скорбь вместе с теми, кто потерял родных. Как город вспоминал жертв трагедии, в этом репортаже. Пустота на месте дома Ровно год назад, в 11:55, город проснулся не от привычного шума — его разбудил взрыв. Тогда в доме №81 на улице Сибирской оборвались жизни одиннадцати тагильчан. Сегодня здесь — только пустырь, где когда-то стоял дом, полный голосов, смеха, надежд. На этом пустом месте, укрытом свежей травой и цветами, с самого утра собираются люди. Ветер осторожно перебирает лепестки — словно сам город пытается утешить тех, кто потерял родных. С самого утра тагильчане несли цветы к стихийному мемориалу Фото: Илья Московец © URA.RU Тишина нарушается только шагами и тихими всхлипываниями. «Мы не могли не прийти. Это наша боль, наша память. Наши души разорваны в клочья», — говорит Евгений, житель соседнего дома. Он вспоминает, как в ту минуту трагедии потолки у него затряслись, а потом — только дым, крики, и мальчик с окровавленной головой на руинах. Лариса, жительница шестого подъезда, вспоминает: «В день трагедии меня не было. Сказали — вашего дома нет. Пришла — пожарные, скорая, полиция… Все жильцы теперь живут в новых квартирах, но никто не хотел, чтобы перемены пришли такой ценой». Сегодня в 10:30 утра на месте трагедии собрались семьи погибших, соседи, друзья и неравнодушные тагильчане. Люди возлагали цветы, кто-то молился, кто-то просто стоял молча, глядя на то место, где когда-то кипела жизнь. Мэр города Владислав Пинаев обратился к горожанам в своем telegram-канале: «Мы доказали, что даже в самые тяжелые минуты никто не остается один на один с горем». Город вновь стал единым целым — в скорби, в поддержке, в стремлении не забыть. Парк или место тишины? Новость по теме «Под завалами 9,5 часов»: исполнился год с момента трагедии в Нижнем Тагиле В центре нового сквера высадят 11 молодых елей в память о погибших. Для кого-то это символ жизни, для других — слишком светлый знак для такого места. «Я считаю, что здесь должен стоять освященный крест, ведь это место трагичное. Не думаю, что здесь должен быть парк», — говорит мама погибшей девочки Ани К. Ее поддерживают многие родители: им важно, чтобы здесь было место для молитвы и тишины, а не для отдыха. Юлия Щепкина написала песню о трагедии — и сегодня зачитала строки: «Только ровно 11 елей в память всех, кто погиб, стоят. Это место — для душ колыбели, они сверху сейчас глядят». Взрыв, случившийся год назад, до сих пор вызывает у жителей вопросы. «Месяц-полтора подвал был открыт, туда мог зайти кто угодно», — вспоминает отец одной из погибших девочек. Родители уверяют: запаха газа не было. Газовщикам, которых обвиняли в халатности, изменили меру пресечения — вчера их отпустили под подписку о невыезде. Это известие добавило боли: «Как можно так? Где справедливость?» — спрашивают родные жертв. Бабушка Камиллы, погибшей вместе с любимым котом, плачет: «Как мне жалко ее. У меня сердце разрывается». Для нее, как и для многих других, это место — не просто пустырь, а рана, которая не заживет. Молитва и память Когда стрелки часов сошлись на двенадцати, жители Тагила — те, кто потерял близких, их верные друзья и просто неравнодушные граждане, для которых чужая боль не была чужой — единой, скорбной волной устремились к городскому кладбищу. Здесь под открытым небом у могил состоялся молебен по погибшим, дав возможность каждому выразить свою скорбь и почтить память. На кладбище священнослужитель совершил молитву за упокой душ умерших Фото: Илья Московец © URA.RU Атмосфера на кладбище была пропитана глубокой печалью. Люди, находившие утешение в молчаливом присутствии друг друга, крепко обнимались, передавая без слов то, что невозможно произнести. В воздухе витали обрывки воспоминаний, иногда шепот, иногда тихий смех сквозь слезы. Кто-то находил силы, чтобы прочесть прощальные стихи, наполняя пространство болью и надеждой, а многие просто стояли, беззвучно плача, глядя на яркие, еще не увядшие цветы, аккуратно уложенные на могилах. Среди пришедших — Елена Сербинова, потерявшая в трагедии дочь. На нее заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Вчера ей должны были предъявить обвинение, но встречу со следователем отменили. «Нас ознакомили с частью материалов — там очень неконкретные фразы. Мы не понимаем, что хотят. Мы там не жили, приезжали только на выходные», — делится она с журналистами. В ее голосе — боль и отчаяние. Город, который помнит После посещения кладбища люди снова вернулись к мемориалу на месте бывшего дома. Цветы, свечи, детские игрушки — все это складывается в немой символ памяти. «Мы привыкли, что все хотят забыть об этой трагедии. Просто, как будто ничего здесь не было», — говорит мама одной из жертв. Но сегодня здесь — десятки людей. Они не забыли. Жертвы трагедии, а также неравнодушные жители города продолжают приносить цветы Фото: Илья Московец © URA.RU Вечером, когда город снова погрузится в тишину, на пустыре останутся только шелест ветра и запах цветов. Нижний Тагил скорбит, но не забывает. Память о погибших — как маяк для всех: чтобы не повторить ошибок, чтобы быть рядом друг с другом в трудные минуты, чтобы свет ушедших не погас в сердцах живых. В этот день горе вновь объединило город. Здесь, на месте трагедии, память становится надеждой — и обещанием: помнить, молиться, жить дальше, не забывая тех, кого уже нет. В те тяжелые для всех дни трагедии корреспонденты URA.RU находились непосредственно на месте событий, в режиме онлайн оперативно информируя читателей обо всем происходящем. Героями наших публикаций становились люди, самоотверженно спасавшие из-под завалов, а также те, кто чудом уцелел в этом аду. Все собранные материалы о трагедии доступны в специальном сюжете на сайте URA.RU. Редакция агентства выражает глубочайшие соболезнования всем семьям погибших и пострадавших в этой страшной трагедии. Мы скорбим вместе с вами, разделяя вашу боль и горечь утраты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ровно год назад в Нижнем Тагиле прогремел взрыв в многоэтажке, унесший жизни 11 человек. На месте дома теперь — пустырь, на котором стоит одинокий деревянный крест. С самого утра к нему начали стягиваться люди — неравнодушные горожане, жильцы многоэтажки и родственники тех, кто пострадал и погиб при взрыве. Прибыла сюда и корреспондент URA.RU, чтобы разделить скорбь вместе с теми, кто потерял родных. Как город вспоминал жертв трагедии, в этом репортаже. Ровно год назад, в 11:55, город проснулся не от привычного шума — его разбудил взрыв. Тогда в доме №81 на улице Сибирской оборвались жизни одиннадцати тагильчан. Сегодня здесь — только пустырь, где когда-то стоял дом, полный голосов, смеха, надежд. На этом пустом месте, укрытом свежей травой и цветами, с самого утра собираются люди. Ветер осторожно перебирает лепестки — словно сам город пытается утешить тех, кто потерял родных. Тишина нарушается только шагами и тихими всхлипываниями. «Мы не могли не прийти. Это наша боль, наша память. Наши души разорваны в клочья», — говорит Евгений, житель соседнего дома. Он вспоминает, как в ту минуту трагедии потолки у него затряслись, а потом — только дым, крики, и мальчик с окровавленной головой на руинах. Лариса, жительница шестого подъезда, вспоминает: «В день трагедии меня не было. Сказали — вашего дома нет. Пришла — пожарные, скорая, полиция… Все жильцы теперь живут в новых квартирах, но никто не хотел, чтобы перемены пришли такой ценой». Сегодня в 10:30 утра на месте трагедии собрались семьи погибших, соседи, друзья и неравнодушные тагильчане. Люди возлагали цветы, кто-то молился, кто-то просто стоял молча, глядя на то место, где когда-то кипела жизнь. Мэр города Владислав Пинаев обратился к горожанам в своем telegram-канале: «Мы доказали, что даже в самые тяжелые минуты никто не остается один на один с горем». Город вновь стал единым целым — в скорби, в поддержке, в стремлении не забыть. В центре нового сквера высадят 11 молодых елей в память о погибших. Для кого-то это символ жизни, для других — слишком светлый знак для такого места. «Я считаю, что здесь должен стоять освященный крест, ведь это место трагичное. Не думаю, что здесь должен быть парк», — говорит мама погибшей девочки Ани К. Ее поддерживают многие родители: им важно, чтобы здесь было место для молитвы и тишины, а не для отдыха. Юлия Щепкина написала песню о трагедии — и сегодня зачитала строки: «Только ровно 11 елей в память всех, кто погиб, стоят. Это место — для душ колыбели, они сверху сейчас глядят». Взрыв, случившийся год назад, до сих пор вызывает у жителей вопросы. «Месяц-полтора подвал был открыт, туда мог зайти кто угодно», — вспоминает отец одной из погибших девочек. Родители уверяют: запаха газа не было. Газовщикам, которых обвиняли в халатности, изменили меру пресечения — вчера их отпустили под подписку о невыезде. Это известие добавило боли: «Как можно так? Где справедливость?» — спрашивают родные жертв. Бабушка Камиллы, погибшей вместе с любимым котом, плачет: «Как мне жалко ее. У меня сердце разрывается». Для нее, как и для многих других, это место — не просто пустырь, а рана, которая не заживет. Когда стрелки часов сошлись на двенадцати, жители Тагила — те, кто потерял близких, их верные друзья и просто неравнодушные граждане, для которых чужая боль не была чужой — единой, скорбной волной устремились к городскому кладбищу. Здесь под открытым небом у могил состоялся молебен по погибшим, дав возможность каждому выразить свою скорбь и почтить память. Атмосфера на кладбище была пропитана глубокой печалью. Люди, находившие утешение в молчаливом присутствии друг друга, крепко обнимались, передавая без слов то, что невозможно произнести. В воздухе витали обрывки воспоминаний, иногда шепот, иногда тихий смех сквозь слезы. Кто-то находил силы, чтобы прочесть прощальные стихи, наполняя пространство болью и надеждой, а многие просто стояли, беззвучно плача, глядя на яркие, еще не увядшие цветы, аккуратно уложенные на могилах. Среди пришедших — Елена Сербинова, потерявшая в трагедии дочь. На нее заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Вчера ей должны были предъявить обвинение, но встречу со следователем отменили. «Нас ознакомили с частью материалов — там очень неконкретные фразы. Мы не понимаем, что хотят. Мы там не жили, приезжали только на выходные», — делится она с журналистами. В ее голосе — боль и отчаяние. После посещения кладбища люди снова вернулись к мемориалу на месте бывшего дома. Цветы, свечи, детские игрушки — все это складывается в немой символ памяти. «Мы привыкли, что все хотят забыть об этой трагедии. Просто, как будто ничего здесь не было», — говорит мама одной из жертв. Но сегодня здесь — десятки людей. Они не забыли. Вечером, когда город снова погрузится в тишину, на пустыре останутся только шелест ветра и запах цветов. Нижний Тагил скорбит, но не забывает. Память о погибших — как маяк для всех: чтобы не повторить ошибок, чтобы быть рядом друг с другом в трудные минуты, чтобы свет ушедших не погас в сердцах живых. В этот день горе вновь объединило город. Здесь, на месте трагедии, память становится надеждой — и обещанием: помнить, молиться, жить дальше, не забывая тех, кого уже нет. В те тяжелые для всех дни трагедии корреспонденты URA.RU находились непосредственно на месте событий, в режиме онлайн оперативно информируя читателей обо всем происходящем. Героями наших публикаций становились люди, самоотверженно спасавшие из-под завалов, а также те, кто чудом уцелел в этом аду. Все собранные материалы о трагедии доступны в специальном сюжете на сайте URA.RU. Редакция агентства выражает глубочайшие соболезнования всем семьям погибших и пострадавших в этой страшной трагедии. Мы скорбим вместе с вами, разделяя вашу боль и горечь утраты.