«Под завалами 9,5 часов»: исполнился год с момента трагедии в Нижнем Тагиле

Взрывная волна обрушила 2 подъезда пятиэтажки на улице Сибирской в Нижнем Тагиле

01 августа 2025 в 06:30 Размер текста - 17 +

В 2024-м трагедия унесла жизни 11 тагильчан Фото: Нилов Артем © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года прогремел мощный взрыв в доме № 81 на улице Сибирской. Взрывная волна практически полностью обрушила два подъезда, превратив жилое здание в руины. Трагедия унесла жизни 11 человек, включая шестерых детей, и причинила травмы 26 жителям. В годовщину произошедшего URA.RU подготовило подробную хронику событий, охватывающую весь период от первых минут трагедии до завершения спасательных и следственных мероприятий. Первые минуты трагедии В полдень, когда повседневная жизнь в Дзержинском районе шла своим чередом, в пятиэтажном жилом доме №81 на улице Сибирской произошел мощный взрыв газовоздушной смеси. Ударная волна полностью разрушила два из шести подъездов здания, а также нанесла ущерб соседним домам: были выбиты окна, фасады покрылись трещинами. В считанные секунды часть многоэтажки оказалась полностью разрушена, а под завалами оказались десятки людей. Экстренная реакция города Практически сразу после взрыва началась масштабная операция по ликвидации последствий. На место происшествия прибыли подразделения МЧС, пожарные, сотрудники полиции и скорой помощи. Необходимость мгновенной эвакуации жильцов была очевидна — спасатели действовали максимально быстро, извлекая пострадавших из разрушенных конструкций. К 12:30 в Дзержинском районе был официально введен режим чрезвычайной ситуации. Сотни спасателей прибыли на место трагедии Фото: Нилов Артем © URA.RU В это же время городские власти начали принимать экстренные меры по организации временных пунктов размещения и гуманитарной поддержки. Уже к 13:00 на месте трагедии находился на тот момент свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который провел выездное совещание с руководством экстренных служб и оценил масштабы разрушений. К середине дня под завалами удалось обнаружить и спасти семь человек. Медики оказали первую помощь пострадавшим на месте и организовали их транспортировку в больницы города и Екатеринбурга. К 15:00 число раненых достигло девяти. Одновременно началось развертывание пунктов приема гуманитарной помощи — в первую очередь продуктов питания, одежды и предметов первой необходимости. Для временного размещения пострадавших была подготовлена городская гостиница «Спортивная-1». Первые жертвы и уголовное дело Под завалами оказались заблокированы десятки человек Фото: Нилов Артем © URA.RU В течение дня стало ясно, что масштабы трагедии значительно превышают первоначальные оценки. К 17:00 число пострадавших возросло до 12 человек, а к вечеру поступила информация о первых погибших. К 19:00 стало известно о гибели одного из жильцов, вскоре после этого была подтверждена смерть второго человека. В этот же день следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи приступили к осмотру места происшествия и допросу очевидцев. Одна из версий — техническая неисправность газового оборудования или ошибки при обслуживании. Вечер 1 августа — напряженные поисковые работы С наступлением темноты спасательные подразделения продолжали разбор завалов и поиски выживших. На месте работало более сотни специалистов и десятки единиц специализированной техники. К полуночи из-под руин были извлечены тела троих погибших, а число пострадавших продолжало расти. Ночь с 1 на 2 августа — борьба за жизни В течение ночи операции не прекращались ни на минуту. Медики разворачивали мобильные госпитали возле места трагедии, чтобы максимально быстро оказывать помощь пострадавшим с тяжелыми травмами. Добровольцы и сотрудники экстренных служб из других регионов прибыли на помощь коллегам из Свердловской области. Утро 2 августа — увеличение числа жертв и поддержка властей Новый день принес трагические новости: количество погибших увеличилось до шести, среди них четверо детей. Всего за сутки медицинская помощь понадобилась 26 гражданам, большинство из которых получили серьезные травмы различной степени тяжести. Около сотни человек лишились крова. Власти города и области оперативно организовали работу пунктов временного размещения, выделили финансовую поддержку пострадавшим семьям и обеспечили доставку необходимых медикаментов и продуктов питания. День 2 августа — завершение основных поисковых работ Два подъезда были обрушены полностью Фото: Нилов Артем © URA.RU Во второй половине дня МЧС объявило о завершении фазы активных поисково-спасательных мероприятий. К этому времени под завалами были обнаружены тела всех погибших — окончательные данные сообщили о десяти жертвах, среди которых пятеро детей. Пострадали 26 человек, включая 12 несовершеннолетних. Некоторые из них провели под завалами 9,5 часов. В этот же день в Нижний Тагил прибыл (ныне бывший) полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который вместе с губернатором встретился с жильцами разрушенного дома и обсудил меры дальнейшей поддержки. Было принято решение о выплате компенсаций наиболее пострадавшим семьям в размере до 500 тысяч рублей, а также о приобретении новых квартир для жильцов полностью разрушенных подъездов. 3 августа — официальный траур и визит федеральных властей Третий день после трагедии был объявлен Днем траура в Нижнем Тагиле. Город скорбел по погибшим, жители несли цветы к месту разрушенного дома. Утром губернатор Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий взрыва и мерах поддержки пострадавших. В этот же день стало известно о задержании трех сотрудников газовой службы по подозрению в ненадлежащем исполнении своих обязанностей при обслуживании оборудования дома №81. Август—октябрь: ликвидация последствий и расследование Александра Ерыкина, Александра Алимова и Максима Гривского оставили под домашним арестом до 1 августа 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU 8 августа дом на улице Сибирской был признан аварийным и подлежащим сносу. Муниципалитет приступил к оформлению документов для демонтажа здания, который был завершен к 1 октября. Следственные органы продолжили работу по установлению точных причин трагедии. В ходе расследования выяснилось, что за полтора месяца до происшествия проводилась плановая проверка газовой системы, которая тогда не выявила нарушений. Вместе с тем появились свидетельства о подозрительных лицах в форме газовой службы, якобы посещавших дом накануне взрыва. Обвинение в нарушении правил эксплуатации оборудования было предъявлено мастеру и двум слесарям газовой службы «Газэкс». Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал для них меру пресечения в виде домашнего ареста. Новое уголовное дело В июне 2025-го неожиданно было возбуждено второе уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемой стала жительница дома Елена Сербинова, у которой под завалами погибла 12-летняя дочь. По версии следствия, именно в квартире этой хозяйки скопилась газовоздушная смесь. Сама Елена это отрицает. После переезда семьи в Екатеринбург тагильская квартира стояла пустой, газ в ней был перекрыт, а форточки открыты для проветривания. Кроме того, за месяц перед трагедией в квартире побывали газовики, нарушений во время проверки не выявили и замечаний о неисправности не сделали. Доказывая свою невиновность, женщина записала видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину. Последствия трагедии Трагедия 1 августа 2024 года стала одной из самых масштабных катастроф в истории Нижнего Тагила. Она унесла жизни 11 человек (включая шестерых детей). Еще 26 человек получили ранения различной степени тяжести. Десятки семей потеряли жилье и имущество. Дом на Сибирской полностью снесли. Теперь там пустырь Фото: Илья Московец © URA.RU Город, региональные и федеральные власти обеспечили оперативную поддержку пострадавшим: были организованы выплаты компенсаций, предоставлены новые квартиры, а также организованы пункты временного размещения и гуманитарная помощь. В эти тяжелые для всех дни трагедии корреспонденты URA.RU находились непосредственно на месте событий, в режиме онлайн оперативно информируя читателей обо всем происходящем. Героями наших публикаций становились люди, самоотверженно спасавшие из-под завалов, а также те, кто чудом уцелел в этом аду. Одной из героинь публикаций стала и Елена Сербинова, потерявшая год назад дочь Полину. Девочка стала 11-й жертвой взрыва: ее удалось извлечь из-под завалов живой, однако спустя месяц она скончалась в больнице. Пенсионерка Валерия Батуева получила тяжелые травмы при обрушении дома. Еще одним героем стал Руслан, потерявший супругу Светлану Стаину. Несмотря на тяжелую утрату, мужчина нашел в себе силы начать новую жизнь и вступить в новый брак. А жена испытателя танков на УВЗ Анатолия Огаркова — Мария — призналась, что вместе с мужем погибла половина ее самой. Все собранные материалы о трагедии доступны в специальном сюжете на сайте URA.RU. Редакция агентства выражает глубочайшие соболезнования всем семьям погибших и пострадавших в этой страшной трагедии. Мы скорбим вместе с вами, разделяя вашу боль и горечь утраты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года прогремел мощный взрыв в доме № 81 на улице Сибирской. Взрывная волна практически полностью обрушила два подъезда, превратив жилое здание в руины. Трагедия унесла жизни 11 человек, включая шестерых детей, и причинила травмы 26 жителям. В годовщину произошедшего URA.RU подготовило подробную хронику событий, охватывающую весь период от первых минут трагедии до завершения спасательных и следственных мероприятий. В полдень, когда повседневная жизнь в Дзержинском районе шла своим чередом, в пятиэтажном жилом доме №81 на улице Сибирской произошел мощный взрыв газовоздушной смеси. Ударная волна полностью разрушила два из шести подъездов здания, а также нанесла ущерб соседним домам: были выбиты окна, фасады покрылись трещинами. В считанные секунды часть многоэтажки оказалась полностью разрушена, а под завалами оказались десятки людей. Практически сразу после взрыва началась масштабная операция по ликвидации последствий. На место происшествия прибыли подразделения МЧС, пожарные, сотрудники полиции и скорой помощи. Необходимость мгновенной эвакуации жильцов была очевидна — спасатели действовали максимально быстро, извлекая пострадавших из разрушенных конструкций. К 12:30 в Дзержинском районе был официально введен режим чрезвычайной ситуации. В это же время городские власти начали принимать экстренные меры по организации временных пунктов размещения и гуманитарной поддержки. Уже к 13:00 на месте трагедии находился на тот момент свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который провел выездное совещание с руководством экстренных служб и оценил масштабы разрушений. К середине дня под завалами удалось обнаружить и спасти семь человек. Медики оказали первую помощь пострадавшим на месте и организовали их транспортировку в больницы города и Екатеринбурга. К 15:00 число раненых достигло девяти. Одновременно началось развертывание пунктов приема гуманитарной помощи — в первую очередь продуктов питания, одежды и предметов первой необходимости. Для временного размещения пострадавших была подготовлена городская гостиница «Спортивная-1». В течение дня стало ясно, что масштабы трагедии значительно превышают первоначальные оценки. К 17:00 число пострадавших возросло до 12 человек, а к вечеру поступила информация о первых погибших. К 19:00 стало известно о гибели одного из жильцов, вскоре после этого была подтверждена смерть второго человека. В этот же день следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи приступили к осмотру места происшествия и допросу очевидцев. Одна из версий — техническая неисправность газового оборудования или ошибки при обслуживании. С наступлением темноты спасательные подразделения продолжали разбор завалов и поиски выживших. На месте работало более сотни специалистов и десятки единиц специализированной техники. К полуночи из-под руин были извлечены тела троих погибших, а число пострадавших продолжало расти. В течение ночи операции не прекращались ни на минуту. Медики разворачивали мобильные госпитали возле места трагедии, чтобы максимально быстро оказывать помощь пострадавшим с тяжелыми травмами. Добровольцы и сотрудники экстренных служб из других регионов прибыли на помощь коллегам из Свердловской области. Новый день принес трагические новости: количество погибших увеличилось до шести, среди них четверо детей. Всего за сутки медицинская помощь понадобилась 26 гражданам, большинство из которых получили серьезные травмы различной степени тяжести. Около сотни человек лишились крова. Власти города и области оперативно организовали работу пунктов временного размещения, выделили финансовую поддержку пострадавшим семьям и обеспечили доставку необходимых медикаментов и продуктов питания. Во второй половине дня МЧС объявило о завершении фазы активных поисково-спасательных мероприятий. К этому времени под завалами были обнаружены тела всех погибших — окончательные данные сообщили о десяти жертвах, среди которых пятеро детей. Пострадали 26 человек, включая 12 несовершеннолетних. Некоторые из них провели под завалами 9,5 часов. В этот же день в Нижний Тагил прибыл (ныне бывший) полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который вместе с губернатором встретился с жильцами разрушенного дома и обсудил меры дальнейшей поддержки. Было принято решение о выплате компенсаций наиболее пострадавшим семьям в размере до 500 тысяч рублей, а также о приобретении новых квартир для жильцов полностью разрушенных подъездов. Третий день после трагедии был объявлен Днем траура в Нижнем Тагиле. Город скорбел по погибшим, жители несли цветы к месту разрушенного дома. Утром губернатор Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий взрыва и мерах поддержки пострадавших. В этот же день стало известно о задержании трех сотрудников газовой службы по подозрению в ненадлежащем исполнении своих обязанностей при обслуживании оборудования дома №81. 8 августа дом на улице Сибирской был признан аварийным и подлежащим сносу. Муниципалитет приступил к оформлению документов для демонтажа здания, который был завершен к 1 октября. Следственные органы продолжили работу по установлению точных причин трагедии. В ходе расследования выяснилось, что за полтора месяца до происшествия проводилась плановая проверка газовой системы, которая тогда не выявила нарушений. Вместе с тем появились свидетельства о подозрительных лицах в форме газовой службы, якобы посещавших дом накануне взрыва. Обвинение в нарушении правил эксплуатации оборудования было предъявлено мастеру и двум слесарям газовой службы «Газэкс». Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал для них меру пресечения в виде домашнего ареста. В июне 2025-го неожиданно было возбуждено второе уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемой стала жительница дома Елена Сербинова, у которой под завалами погибла 12-летняя дочь. По версии следствия, именно в квартире этой хозяйки скопилась газовоздушная смесь. Сама Елена это отрицает. После переезда семьи в Екатеринбург тагильская квартира стояла пустой, газ в ней был перекрыт, а форточки открыты для проветривания. Кроме того, за месяц перед трагедией в квартире побывали газовики, нарушений во время проверки не выявили и замечаний о неисправности не сделали. Доказывая свою невиновность, женщина записала видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину. Трагедия 1 августа 2024 года стала одной из самых масштабных катастроф в истории Нижнего Тагила. Она унесла жизни 11 человек (включая шестерых детей). Еще 26 человек получили ранения различной степени тяжести. Десятки семей потеряли жилье и имущество. Город, региональные и федеральные власти обеспечили оперативную поддержку пострадавшим: были организованы выплаты компенсаций, предоставлены новые квартиры, а также организованы пункты временного размещения и гуманитарная помощь. В эти тяжелые для всех дни трагедии корреспонденты URA.RU находились непосредственно на месте событий, в режиме онлайн оперативно информируя читателей обо всем происходящем. Героями наших публикаций становились люди, самоотверженно спасавшие из-под завалов, а также те, кто чудом уцелел в этом аду. Одной из героинь публикаций стала и Елена Сербинова, потерявшая год назад дочь Полину. Девочка стала 11-й жертвой взрыва: ее удалось извлечь из-под завалов живой, однако спустя месяц она скончалась в больнице. Пенсионерка Валерия Батуева получила тяжелые травмы при обрушении дома. Еще одним героем стал Руслан, потерявший супругу Светлану Стаину. Несмотря на тяжелую утрату, мужчина нашел в себе силы начать новую жизнь и вступить в новый брак. А жена испытателя танков на УВЗ Анатолия Огаркова — Мария — призналась, что вместе с мужем погибла половина ее самой. Все собранные материалы о трагедии доступны в специальном сюжете на сайте URA.RU. Редакция агентства выражает глубочайшие соболезнования всем семьям погибших и пострадавших в этой страшной трагедии. Мы скорбим вместе с вами, разделяя вашу боль и горечь утраты.