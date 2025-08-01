Цена акций «Южуралзолота» падает после приостановки работы челябинской шахты

Котировки акций национализированного «Южуралзолота» (ЮГК) после приостановки работы шахты в Челябинской области снижаются. Как следует из данных Мосбиржи, к вечеру 1 августа минимальная цена достигала 0,5562 рубля за бумагу.
«Акции обыкновенные ПАО „Южуралзолото группа компаний“. Стоимость 0,5562 рубля», — следует из данных Мосбиржи по состоянию на 17 часов.
Цена волатильна. Вслед за падением начался обратный отскок. По состоянию на 18:26 по уральскому времени стоимость поднялась до 0,5628 рубля. При минимальном значении снижение в сравнении с 11 часами 31 июля составило 3,1%.
Судебные приставы приостановили работу шахты «Центральная» на 90 суток 1 августа из-за нарушений промышленной безопасности, выявленных Ростехнадзором. Выполнение требований безопасности не обеспечивалось, что стало угрозой жизни работников. Суд, признавая вину ПАО «Южуралзолото», назначил административное приостановление деятельности на срок 90 дней. Такая же мера предпринималась год назад, когда до ноября и декабря были закрыты четыре шахты.
Активы компании стали госсобственностью в июле в результате национализации, инициированной Генпрокуратурой РФ. Президент «УК ЮГК» Константин Струков был отстранен от должности.
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