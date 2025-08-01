Челябинское «Южуралзолото» отчиталось, что 67,25% стали государственными

Челябинское ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) отчиталось, что 67,2489% перешли к Росимуществу. Как следует из сообщения холдинга, это стало существенным событием, подлежащем раскрытию.
«К существенным событиям после отчетной даты, которые подлежат раскрытию в соответствии с требованиям ПБУ 7/98, компания относит факт смены основного акционера на основании решения Советского районного суда Челябинска от 11 июля 2025 года. С 15 июля 67,2489% акций принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению госимуществом», — отмечено в отчете.
Компания сообщила об убытке по итогам первого полугодия в размере 1,231 млрд рублей. Экономисты ЮГК связали его появление со снижением выручки с 14,6 год назад до 11,4 млрд рублей теперь. Индикатор снизился, поскольку сократилась добыча руды при одновременном увеличении объема вскрышных работ и ликвидации опасных участков в карьерах. Их реализовали в соответствии с пересмотренными планами горных работ.
Суд передал акции ЮГК государству 11 июля. Вместе с добывающей компанией национализация коснулась «УК ЮГК», через которую вице-спикер заксобрания Константин Струков руководил холдингом, и другие активы. Другая часть пакета акций находится в руках иных акционеров. В декабре 2024 года 22% бумаг перешло к компании Газпромбанка „ААА Управление Капиталом“. Оставшаяся доля обращается на бирже.
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