Челябинский золотодобытчик Струков продал 22% акций «ЮГК» фирме «Газпромбанка»

Золотодобытчик и вице-спикер заксобрания Челябинской области Константин Струков продал структуре «Газпромбанка, компании „ААА Управление Капиталом“, 22% из своего пакета акций „Южуралзолото группа компаний“ („ЮГК“). Как URA.RU заявили в пресс-службе холдинга, вырученные средства позволят рассчитаться по обязательствам компании.
«АО „ААА Управление Капиталом“, входящее в группу „Газпромбанк“, приобрело у президента и основного акционера „ЮГК“ Константина Струкова 22% акций компании. Денежные средства, полученные в результате сделки, после выплаты всех необходимых налогов, Струков направит на полное погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым является „ЮГК“», — сообщили URA.RU в офисе компании.
По итогам сделки Струков сохранил контроль над ЮГК, владея 67,85% акций. В сделке также предусмотрено, что новый акционер получит место в совете директоров компании. Доля акций в свободном обращении остается на уровне 10,15%.
«Вхождение в капитал „ЮГК“ инвестора в лице одной из крупнейших инвестиционных компаний нашей страны подтверждает привлекательность инвестиционной истории „ЮГК“. Также сделка дает высокую оценку перспективам нашей компании. Прекращение обязательств, по которым „ЮГК“ выступает поручителем, наряду с поэтапным уменьшением задолженности самой „ЮГК“ существенно укрепят кредитный профиль компании», — оценил результат Струков.
Собственник рассчитывает, что участие представителя нового акционера в работе совета директоров будет способствовать дальнейшему внедрению лучших практик корпоративного управления. Компания, отметил золотодобытчик, продолжит реализацию стратегии, запуская проекты и наращивая объемы производства золота. Компания уделит внимание экологической ответственности бизнеса и реализации социальных проектов.
Как URA.RU сказал гендиректор «ААА Управление Капиталом» Михаил Руссов, компания рада возможности войти в капитал одного из лидеров золотодобывающей отрасли. С учетом динамики цен на драгметалл и перспектив «ЮГК» приобретение доли в компании Руссов оценил своевременным.
В ноябре 2023 года холдинг «ЮГК» перед размещением 5% акций на бирже оценили в 120 млрд рублей. IPO вызвало интерес инвесторов благодаря объемам добычи и разведанных запасов. В июне 2024 года компания успешно провела вторичное размещение акций, закрыв книгу заявок за четыре часа. Средства от сделки направили на укрепление финансового положения холдинга.
В августе Ростехнадзор приостановил работу нескольких месторождений «ЮГК» из-за нарушений промышленной безопасности. К декабрю холдинг устранил проблемы и возобновил добычу, что привело к росту стоимости акций на бирже.
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