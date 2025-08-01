01 августа 2025

Производитель мороженого из Ижевска зарегистрировал компанию «Созвездие» в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье ранее действовал одноименный хладокомбинат
В Прикамье ранее действовал одноименный хладокомбинат Фото:

Ижевская компания «Милком» (входит в холдинг «Комос групп») зарегистрировала в Перми ООО «Пермский хладокомбинат „Созвездие“». Соответствующие изменения внесены в базу «Спарк-Интерфакс». Ранее в прикамской столице действовало одноименное юридическое лицо, обанкротившееся в 2023 году.

«В Перми зарегистрировано ООО „Пермский хладокомбинат „Созвездие““. Владельцем 100% долей общества выступает удмуртское АО „Милком“. Генеральный директор компании — Николай Черненко, руководящий пермским филиалом „Милком“», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Редакции URA.RU не удалось получить оперативный комментарий у производителя. По одной из версий источников в бизнес-среде, руководство приняло решение перечислять налоговые отчисления в тот регион, где осуществляется значительная часть деятельности компании и предоставляется инвестиционная поддержка.

Ранее корреспонденты агентства сообщали, что поставки мороженого из Прикамья в Беларусь выросли почти в три раза. В целом экспорт за рубеж увеличился в 1,5 раза. Среди основных стран получателей — Казахстан и Китай.

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Ижевская компания «Милком» (входит в холдинг «Комос групп») зарегистрировала в Перми ООО «Пермский хладокомбинат „Созвездие“». Соответствующие изменения внесены в базу «Спарк-Интерфакс». Ранее в прикамской столице действовало одноименное юридическое лицо, обанкротившееся в 2023 году. «В Перми зарегистрировано ООО „Пермский хладокомбинат „Созвездие““. Владельцем 100% долей общества выступает удмуртское АО „Милком“. Генеральный директор компании — Николай Черненко, руководящий пермским филиалом „Милком“», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Редакции URA.RU не удалось получить оперативный комментарий у производителя. По одной из версий источников в бизнес-среде, руководство приняло решение перечислять налоговые отчисления в тот регион, где осуществляется значительная часть деятельности компании и предоставляется инвестиционная поддержка. Ранее корреспонденты агентства сообщали, что поставки мороженого из Прикамья в Беларусь выросли почти в три раза. В целом экспорт за рубеж увеличился в 1,5 раза. Среди основных стран получателей — Казахстан и Китай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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