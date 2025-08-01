Пентагон молчит после угрозы Трампа поднять ядерные подлодки из-за заявления Медведева

В Пентагоне не раскрыли, где будут размещены атомные подлодки США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Минобороны США не стали отвечать, где будут размещены американские атомные подлодки
В Минобороны США не стали отвечать, где будут размещены американские атомные подлодки Фото:
новость из сюжета
Трамп приказал разместить ядерные подлодки после ссоры с Медведевым

Президент США Дональд Трамп пригрозил поднять американские ядерные подлодки в «соответствующих местах» после резких заявлений зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В Пентагоне при этом не раскрыли, куда именно будут направлены субмарины.

«В Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС разъяснить, куда были направлены подводные лодки», — говорится в материале агентства. Ранее Трамп заявил, что они будут размещены в «соответствующих местах». 

Президент США отметил, что решил предпринять меры на случай, если слова Медведева окажутся чем-то серьезным. При этом он также выразил надежду на то, что негативных последствий в данной ситуации получится избежать. После угроз Трампа индекс Мосбиржи (IMOEX2) резко рухнул до отметки 2720,57 пункта. Что известно о конфликте Трампа и Медведева — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп пригрозил поднять американские ядерные подлодки в «соответствующих местах» после резких заявлений зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В Пентагоне при этом не раскрыли, куда именно будут направлены субмарины. «В Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС разъяснить, куда были направлены подводные лодки», — говорится в материале агентства. Ранее Трамп заявил, что они будут размещены в «соответствующих местах».  Президент США отметил, что решил предпринять меры на случай, если слова Медведева окажутся чем-то серьезным. При этом он также выразил надежду на то, что негативных последствий в данной ситуации получится избежать. После угроз Трампа индекс Мосбиржи (IMOEX2) резко рухнул до отметки 2720,57 пункта. Что известно о конфликте Трампа и Медведева — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...