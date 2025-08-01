В Екатеринбурге началось расследование о нападении подростков на пенсионера

В Екатеринбурге расследуют уголовное дело о нападении группы подростков на пожилого мужчину. Им не понравилось, что пожилой мужчина сделал им замечание за мусор в трамвае. Также дело на контроль взял председатель федерального ведомства Александр Бастрыкин.
"По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Борису Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела", — сообщили в telegram-канале пресс-службы ведомства.
Пенсионер из Екатеринбурга Владимир Чичмарев пострадал от толпы подростков, заступившись за старушку в трамвае. Женщина сделала замечание подросткам, после чего они начали ей угрожать. Пенсионер сделал замечание группе, после чего подростки начали нападать уже на него. Позже, после того как мужчина вышел на остановке, подростки проследовали за ним. Они пнули его в спину и ослепили струей из перцового баллона. Спасаясь, мужчина выбежал на проезжую часть.
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