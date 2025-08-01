Директора РЖД по энергокомплексу арестовали по делу о мошенничеству

Директор по энергетическому комплексу — начальник филиала «Трансэнерго» ОАО «РЖД» заключен под стражу по решению московского суда. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 1 августа сообщает telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.
Как уточняется в официальном сообщении, фигуранта этапировали из региона в столицу и поместили в следственный изолятор. «Директор по энергетическому комплексу — начальник филиала „Трансэнерго“ ОАО „РЖД“ отправлен в столичный СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в публикации пресс-службы.
По данным суда, следствие выясняет обстоятельства хищения денежных средств, нанесших крупный ущерб компании. Решение о заключении принято на время проведения следственных действий.
Ранее в Пермском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой организации, которого также подозревают в финансовых нарушениях — сокрытии средств от налогообложения на сумму более 3,7 миллиона рублей. В обоих случаях речь идет о расследованиях крупных экономических преступлений, связанных с ущербом для предприятий и государства.
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