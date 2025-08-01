01 августа 2025

Директора РЖД по энергокомплексу арестовали по делу о мошенничеству

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отправил Санько в СИЗО по делу о мошенничестве
Суд отправил Санько в СИЗО по делу о мошенничестве Фото:

Директор по энергетическому комплексу — начальник филиала «Трансэнерго» ОАО «РЖД» заключен под стражу по решению московского суда. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 1 августа сообщает telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Как уточняется в официальном сообщении, фигуранта этапировали из региона в столицу и поместили в следственный изолятор. «Директор по энергетическому комплексу — начальник филиала „Трансэнерго“ ОАО „РЖД“ отправлен в столичный СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в публикации пресс-службы.

По данным суда, следствие выясняет обстоятельства хищения денежных средств, нанесших крупный ущерб компании. Решение о заключении принято на время проведения следственных действий.

Ранее в Пермском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой организации, которого также подозревают в финансовых нарушениях — сокрытии средств от налогообложения на сумму более 3,7 миллиона рублей. В обоих случаях речь идет о расследованиях крупных экономических преступлений, связанных с ущербом для предприятий и государства.

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Директор по энергетическому комплексу — начальник филиала «Трансэнерго» ОАО «РЖД» заключен под стражу по решению московского суда. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 1 августа сообщает telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы. Как уточняется в официальном сообщении, фигуранта этапировали из региона в столицу и поместили в следственный изолятор. «Директор по энергетическому комплексу — начальник филиала „Трансэнерго“ ОАО „РЖД“ отправлен в столичный СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в публикации пресс-службы. По данным суда, следствие выясняет обстоятельства хищения денежных средств, нанесших крупный ущерб компании. Решение о заключении принято на время проведения следственных действий. Ранее в Пермском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой организации, которого также подозревают в финансовых нарушениях — сокрытии средств от налогообложения на сумму более 3,7 миллиона рублей. В обоих случаях речь идет о расследованиях крупных экономических преступлений, связанных с ущербом для предприятий и государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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