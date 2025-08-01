01 августа 2025

В аэропорту Кольцово задерживаются рейсы в Москву из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты в Москву задерживаются предположительно из-за сильных дождей и гроз в столице
Самолеты в Москву задерживаются предположительно из-за сильных дождей и гроз в столице Фото:

В Кольцово наблюдаются задержки рейсов в Москву, а также заграницу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Так, задержаны два самолета авиакомпании «Аэрофлот» — один рейс SU-1023 в Москву, второй — SU-782 в Анталью (Турция). Вылеты были перенесены на 40 минут. 

Также задержан борт DP-404 в Москву от компании «Победа». Его вылет перенесли на полтора часа. 

Москву и Подмосковье ранее накрыл тропический ливень с грозой. На фоне грозы в аэропорту Шереметьево перенесли почти 30 рейсов. Также переносится и время рейсов во Внуково. Среди задержанных направлений также рейсы в Белград, Омск, Минск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кольцово наблюдаются задержки рейсов в Москву, а также заграницу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Так, задержаны два самолета авиакомпании «Аэрофлот» — один рейс SU-1023 в Москву, второй — SU-782 в Анталью (Турция). Вылеты были перенесены на 40 минут.  Также задержан борт DP-404 в Москву от компании «Победа». Его вылет перенесли на полтора часа.  Москву и Подмосковье ранее накрыл тропический ливень с грозой. На фоне грозы в аэропорту Шереметьево перенесли почти 30 рейсов. Также переносится и время рейсов во Внуково. Среди задержанных направлений также рейсы в Белград, Омск, Минск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск и Санкт-Петербург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...