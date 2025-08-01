В аэропорту Кольцово задерживаются рейсы в Москву из-за непогоды

В Кольцово наблюдаются задержки рейсов в Москву, а также заграницу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Так, задержаны два самолета авиакомпании «Аэрофлот» — один рейс SU-1023 в Москву, второй — SU-782 в Анталью (Турция). Вылеты были перенесены на 40 минут.
Также задержан борт DP-404 в Москву от компании «Победа». Его вылет перенесли на полтора часа.
Москву и Подмосковье ранее накрыл тропический ливень с грозой. На фоне грозы в аэропорту Шереметьево перенесли почти 30 рейсов. Также переносится и время рейсов во Внуково. Среди задержанных направлений также рейсы в Белград, Омск, Минск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск и Санкт-Петербург.
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