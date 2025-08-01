01 августа 2025

Пермский стратегический завод не смог выбраться из убытков за полгода

© Служба новостей «URA.RU»
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Показатели прибыли на СМЗ ухудшились почти в четыре раза год к году
Показатели прибыли на СМЗ ухудшились почти в четыре раза год к году Фото:

В Пермском крае ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) продолжает оставаться убыточным по итогам первых шести месяцев текущего года. На это указывает опубликованная финансовая отчетность компании.

«За первое полугодие СМЗ получил чистый убыток в 1,16 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года убыток составил 238 млн. Также завод снизил на 7,5% показатель выручки — с 5,3 млрд рублей (первое полугодие 2024-го) до 4,9 млрд (первое полугодии 2025-го)», — на обнародованные данные компании ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Согласно отчету, на производстве зафиксировано значительное снижение рентабельности продаж. Убыток от реализации увеличился вдвое и составил 1,1 млрд рублей за шесть месяцев этого года против 660 млн рублей в аналогичном периоде 2024 года.

Убытки СМЗ в первом квартале 2025-го превысили 350 млн рублей. За весь прошлый год — составили 1,13 млрд. В компании отрицательный финансовый результат объясняли резким снижением мировых и, соответственно, цен в РФ на основные виды продукции. При этом руководство завода одобрило заем в сотни миллионов рублей неназванному получателю.

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В Пермском крае ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) продолжает оставаться убыточным по итогам первых шести месяцев текущего года. На это указывает опубликованная финансовая отчетность компании. «За первое полугодие СМЗ получил чистый убыток в 1,16 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года убыток составил 238 млн. Также завод снизил на 7,5% показатель выручки — с 5,3 млрд рублей (первое полугодие 2024-го) до 4,9 млрд (первое полугодии 2025-го)», — на обнародованные данные компании ссылается «Коммерсант-Прикамье». Согласно отчету, на производстве зафиксировано значительное снижение рентабельности продаж. Убыток от реализации увеличился вдвое и составил 1,1 млрд рублей за шесть месяцев этого года против 660 млн рублей в аналогичном периоде 2024 года. Убытки СМЗ в первом квартале 2025-го превысили 350 млн рублей. За весь прошлый год — составили 1,13 млрд. В компании отрицательный финансовый результат объясняли резким снижением мировых и, соответственно, цен в РФ на основные виды продукции. При этом руководство завода одобрило заем в сотни миллионов рублей неназванному получателю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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