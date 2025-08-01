ВСУ атаковали Рязань, в городе слышны взрывы

Над Рязанью прогремела серия взрывов, горожане сообщают о работе ПВО и пролете беспилотников. Дроны летели на низкой высоте, были слышны яркие хлопки и видны вспышки. Об этом сообщили местные жители.
«Было слышно 5-6 взрывов над городом. Беспилотники летят на низкой высоте. Видны яркие вспышки и слышен звук моторов в небе», — рассказали очевидцы в соцсетях.
По информации Mash, взрывы прозвучали рядом с ТЦ «Виктория Плаза», где загорелось одно из зданий. Местные жители также слышали как минимум 10 хлопков. Атака ведется дронами типа «Лютый». Пролеты зафиксированы в районах Новоселово, Пионерской Рощи и Рыбновского района. Данных о пострадавших пока не поступало.
Ранее похожие атаки беспилотников фиксировались в Подмосковье — взрывы и работу ПВО слышали жители Зеленограда, Истры и Бронниц, а также сообщалось о временных ограничениях в столичных аэропортах. Тогда, по данным властей, несколько дронов были сбиты на подлете к Москве, а экстренные службы работали на местах падения обломков.
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