01 августа 2025

ВСУ атаковали Рязань, в городе слышны взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Рязани загорелось здание после атаки БПЛА
В Рязани загорелось здание после атаки БПЛА Фото:

Над Рязанью прогремела серия взрывов, горожане сообщают о работе ПВО и пролете беспилотников. Дроны летели на низкой высоте, были слышны яркие хлопки и видны вспышки. Об этом сообщили местные жители. 

«Было слышно 5-6 взрывов над городом. Беспилотники летят на низкой высоте. Видны яркие вспышки и слышен звук моторов в небе», — рассказали очевидцы в соцсетях. 

По информации Mash, взрывы прозвучали рядом с ТЦ «Виктория Плаза», где загорелось одно из зданий. Местные жители также слышали как минимум 10 хлопков. Атака ведется дронами типа «Лютый». Пролеты зафиксированы в районах Новоселово, Пионерской Рощи и Рыбновского района. Данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее похожие атаки беспилотников фиксировались в Подмосковье — взрывы и работу ПВО слышали жители Зеленограда, Истры и Бронниц, а также сообщалось о временных ограничениях в столичных аэропортах. Тогда, по данным властей, несколько дронов были сбиты на подлете к Москве, а экстренные службы работали на местах падения обломков. 

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Над Рязанью прогремела серия взрывов, горожане сообщают о работе ПВО и пролете беспилотников. Дроны летели на низкой высоте, были слышны яркие хлопки и видны вспышки. Об этом сообщили местные жители.  «Было слышно 5-6 взрывов над городом. Беспилотники летят на низкой высоте. Видны яркие вспышки и слышен звук моторов в небе», — рассказали очевидцы в соцсетях.  По информации Mash, взрывы прозвучали рядом с ТЦ «Виктория Плаза», где загорелось одно из зданий. Местные жители также слышали как минимум 10 хлопков. Атака ведется дронами типа «Лютый». Пролеты зафиксированы в районах Новоселово, Пионерской Рощи и Рыбновского района. Данных о пострадавших пока не поступало. Ранее похожие атаки беспилотников фиксировались в Подмосковье — взрывы и работу ПВО слышали жители Зеленограда, Истры и Бронниц, а также сообщалось о временных ограничениях в столичных аэропортах. Тогда, по данным властей, несколько дронов были сбиты на подлете к Москве, а экстренные службы работали на местах падения обломков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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