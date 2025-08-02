В небе над Свердловской областью упал яркий метеор. Видео

В свердловском небе заметили яркий метеор из потока Альфа-Каприкорнид
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Метеор заметили в ночном небе в Ирбитском районе 31 июля
Метеор заметили в ночном небе в Ирбитском районе 31 июля Фото:

В небе над Ирбитским районом Свердловской области был зафиксирован яркий метеор из потока Альфа-Каприкорнид вечером 31 июля. Небесное тело появилось в небе около 23:31 по местному времени и попало на камеры любительского проекта автоматизированного наблюдения за ночным небом.

«Вчера поздно вечером в кадр метеорных камер нашего проекта попал яркий представитель активного в текущий момент метеорного потока Альфа-Каприкорниды. Он вспыхнул над Ирбитским районом Свердловской области 31 июля 2025 года около 23:31:30 по местному времени, где наблюдался почти в зените», — поделилось сообщество «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте».

Метеор также оказался в поле зрения станции, расположенной в поселке Остроленский Челябинской области. Благодаря наблюдениям с двух точек, исследователям удалось установить некоторые параметры движения небесного тела. Его появление зафиксировали на высоте 92,8 километра, а исчезновение — на высоте 78,6 километра над землей.

Альфа-Каприкорниды — слабый метеорный поток, связанный с кометой 169P/NEAT. Сейчас дает до 5 метеоров в час, но через несколько столетий может перерасти в мощный метеорный шторм.

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В небе над Ирбитским районом Свердловской области был зафиксирован яркий метеор из потока Альфа-Каприкорнид вечером 31 июля. Небесное тело появилось в небе около 23:31 по местному времени и попало на камеры любительского проекта автоматизированного наблюдения за ночным небом. «Вчера поздно вечером в кадр метеорных камер нашего проекта попал яркий представитель активного в текущий момент метеорного потока Альфа-Каприкорниды. Он вспыхнул над Ирбитским районом Свердловской области 31 июля 2025 года около 23:31:30 по местному времени, где наблюдался почти в зените», — поделилось сообщество «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте». Метеор также оказался в поле зрения станции, расположенной в поселке Остроленский Челябинской области. Благодаря наблюдениям с двух точек, исследователям удалось установить некоторые параметры движения небесного тела. Его появление зафиксировали на высоте 92,8 километра, а исчезновение — на высоте 78,6 километра над землей. Альфа-Каприкорниды — слабый метеорный поток, связанный с кометой 169P/NEAT. Сейчас дает до 5 метеоров в час, но через несколько столетий может перерасти в мощный метеорный шторм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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