В небе над Ирбитским районом Свердловской области был зафиксирован яркий метеор из потока Альфа-Каприкорнид вечером 31 июля. Небесное тело появилось в небе около 23:31 по местному времени и попало на камеры любительского проекта автоматизированного наблюдения за ночным небом.
«Вчера поздно вечером в кадр метеорных камер нашего проекта попал яркий представитель активного в текущий момент метеорного потока Альфа-Каприкорниды. Он вспыхнул над Ирбитским районом Свердловской области 31 июля 2025 года около 23:31:30 по местному времени, где наблюдался почти в зените», — поделилось сообщество «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте».
Метеор также оказался в поле зрения станции, расположенной в поселке Остроленский Челябинской области. Благодаря наблюдениям с двух точек, исследователям удалось установить некоторые параметры движения небесного тела. Его появление зафиксировали на высоте 92,8 километра, а исчезновение — на высоте 78,6 километра над землей.
Альфа-Каприкорниды — слабый метеорный поток, связанный с кометой 169P/NEAT. Сейчас дает до 5 метеоров в час, но через несколько столетий может перерасти в мощный метеорный шторм.
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