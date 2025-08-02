DT: Трамп начал взбираться на «лестницу ядерной эскалации»

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Трамп балансирует на грани ядерной войны, пишет The Daily Telegraph
Трамп балансирует на грани ядерной войны, пишет The Daily Telegraph Фото:
новость из сюжета
Трамп приказал разместить ядерные подлодки после ссоры с Медведевым

Президент США Дональд Трамп поднимается по «лестнице ядерной эскалации». Об этом пишет британская газета.

«Даже во времена холодной войны ни один президент США публично не направлял атомные подводные лодки в сторону российских вод», — указано в материале газеты The Daily Telegraph. Также отмечается, что Трамп наступил на первую ступеньку «лестницы ядерной эскалации» и балансирует на грани ядерной войны.

Ранее, 1 августа 2025 года, Дональд Трамп заявил о возможности размещения американских атомных подводных лодок с ядерным вооружением в ответ на высказывания Дмитрия Медведева. Это заявление стало первым публичным шагом Трампа по сдерживанию России после возвращения в Белый дом и вызвало резонанс в зарубежных СМИ, которые отметили резкую смену риторики американского президента и напомнили, что подобные перемещения традиционно держатся в секрете.

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Президент США Дональд Трамп поднимается по «лестнице ядерной эскалации». Об этом пишет британская газета. «Даже во времена холодной войны ни один президент США публично не направлял атомные подводные лодки в сторону российских вод», — указано в материале газеты The Daily Telegraph. Также отмечается, что Трамп наступил на первую ступеньку «лестницы ядерной эскалации» и балансирует на грани ядерной войны. Ранее, 1 августа 2025 года, Дональд Трамп заявил о возможности размещения американских атомных подводных лодок с ядерным вооружением в ответ на высказывания Дмитрия Медведева. Это заявление стало первым публичным шагом Трампа по сдерживанию России после возвращения в Белый дом и вызвало резонанс в зарубежных СМИ, которые отметили резкую смену риторики американского президента и напомнили, что подобные перемещения традиционно держатся в секрете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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