Взрывы, сирены и жертвы: как жители Пензы пережили бессонную ночь из-за дронов

Вражеские беспилотники атаковали Пензенскую область в ночь на 2 августа. Изначально глава региона Олег Мельниченко в своем telegram-канале писал о введении на территории режима беспилотной опасности ближе к полуночи (по мск). Спустя пять часов губернатор объявил о режиме «Воздушная опасность». Затем он сообщил об атаке на предприятие и гибели местной жительницы.
Жители региона в чатах в Telegram также начали писать о беспилотниках в районе пяти утра (мск). Какая в настоящий момент обстановка в Пензенской области — в материале URA.RU.
Горожан призывают соблюдать безопасность
В Пензенской области с 2 августа введен режим «Беспилотная опасность» и временно ограничена работа мобильного интернета для обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем telegram-канале.
По словам губернатора, такие меры необходимы в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. Далее он объявил уже о режиме «Воздушная опасность». Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, SMS-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению, отметил Мельниченко.
Власти призвали граждан при получении сигнала тревоги немедленно отойти от окон и не пользоваться лифтами. Если человек находится на улице, рекомендуется укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. На официальной интерактивной карте можно узнать адреса подвальных помещений, оборудованных для укрытия в экстренных ситуациях. До отмены сигнала «Воздушная опасность» жителям советуют оставаться в безопасных местах. Для экстренной связи работает телефон службы 112.
Погибла женщина, еще двое ранены
В настоящий момент губернатор Мельниченко находится на территории одного из предприятий, которое было атаковано беспилотником. Сообщается о гибели женщины, также два жителя региона получили ранение. «Ими занимаются сотрудники „Скорой помощи“, угрозы их жизни нет», — написал глава области в telegram-канале.
Самолеты над Пензой временно не летают
Также в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на полеты всех воздушных судов. Согласно заявлению ведомства, ограничения затронули как взлет, так и посадку самолетов. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.
Telegram-канал «Радар Пензенской области» в свою очередь отмечал, что в регионе также временно приостановлена работа общественного транспорта и деятельность Пензенского автовокзала. Однако официально власти об этом не сообщали.
Бахает и летит: что говорят сами жильцы в бессонную ночь
О звуках взрывов и сирене сообщили и сами жители города в местных сообществах и чатах в Telegram. «А у нас ребята слышали взрывы», — написал один из очевидцев в группе «Мото чат Пенза». По сообщениям других жителей, по всему городу раздавались звуки сирен, предупреждающих о возможной опасности с воздуха.
Местные жители в городских сообществах отмечают, что звуки взрывов были слышны в разных районах города, а сирены предупреждения работали в течение нескольких минут. Очевидцы сообщали о пролете дронов над городом, а также указывали направления, откуда доносились звуки — в том числе со стороны Терновки. По словам некоторых пользователей, сирены сработали не во всех частях города.
«Бахает что-то», — писал пользователь в чате ближе к пяти утра (мск). Затем он отметил, что лично увидел дрон из окна. Другая пользовательница добавила, что слышала сирену в районе Терновки. Другая жительница района, наоборот, написала, что ничего не слышала. Однако спустя час и она сообщила о звуках сирен. Ближе к пяти утра сообщили о сиренах в центре Пензы. О дронах писали и в одном из местных чатов жилищного комплекса.
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