Гроза и дроны: что происходит в российских аэропортах 2 августа 2025 года

Утром 2 августа в ряде российских аэропортов произошли задержки рейсов. Основной причиной стали погодные условия в Москве, где прошел мощный ливень с грозой, а также временные ограничения в работе аэропортов Поволжья. Пассажирам советуют следить за расписанием на табло и на сайтах авиакомпаний. URA.RU рассказывает, где и что происходит.
Грозовой фронт в Москве 2 августа 2025
Вечером 1 августа и в ночь на 2 августа мощный ливень с грозой обрушился на столичный регион. По данным РИА Новости, в московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" были задержаны 55 авиарейсов с 22:00 мск 1 августа до полуночи. Самое большое количество задержанных рейсов наблюдалось в аэропорту "Шереметьево" — 34 вылета, включая 9 международных рейсов.
Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду. Непогода продолжилась и утром 2 августа, что привело к дополнительным задержкам.
Ограничения в аэропортах Поволжья из-за угрозы БПЛА
Рано утром 2 августа в самарском аэропорту Курумоч были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Информация от РСЧС о возможной атаке БПЛА поступила в 3:38 по местному времени. По данным онлайн-табло, задержаны или отменены 7 рейсов, пассажиры которых должны были улететь в Нижневартовск, Саратов, Санкт-Петербург, Москву, Ереван и Сочи.
Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, объектом нападения стало одно из предприятий Новокуйбышевска. На месте работают оперативные службы.
Также ранее утром 2 августа были введены временные ограничения в аэропортах Саратова (Гагарин), Пензы и Тамбова (Донское). Согласно данным представителя Росавиации, эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Сколько рейсов задерживается 2 августа 2025 в России (по состоянию на 8 утра)
Задержки рейсов в Москве 2 августа 2025
Шереметьево
В аэропорту Шереметьево утром 2 августа фиксируются задержки и отмены рейсов. По данным онлайн-табло, задержаны около 23 рейсов на вылет после 22:00 мск. На прилет задерживаются рейсы из Астрахани и Казани. До 01:00 мск ожидалась задержка вылета 9 самолетов. Отменены рейсы в Калининград, Самару и Екатеринбург. Среди задержанных рейсов — направления в Барнаул, Нижневартовск, Сочи, Иркутск, Самару и другие города.
Внуково
В московском аэропорту Внуково на фоне ливня и грозы приняты два рейса, следующие в другие московские аэропорты. Также зафиксированы задержки вылета в Калининград, Сочи, Махачкалу. Особенно серьезная задержка коснулась рейса в Самарканд, который отложен на несколько часов. Сдвинулось время прибытия рейсов из Красноярска, Уфы и Махачкалы.
Домодедово
В Домодедово утром 2 августа также наблюдаются перебои в расписании. Наиболее серьезные задержки касаются рейсов в Сочи (более 3 часов), Владикавказ, Минеральные Воды, Новосибирск, Саратов и Чебоксары. На прилет задерживаются рейсы из Курска, Минеральных Вод, Самары и других городов.
Задержки авиаресов в регионах России
Владивосток
В аэропорту Владивостока 2 августа задерживаются рейсы в Москву, Новосибирск, Екатеринбург и китайский город Шэньян. График сдвинулся от 30 минут до 9 часов. Самолеты из Шереметьево опаздывают из-за грозы в столице. Задержки составляют от 20 минут до 4 часов. Как уточняет Дальневосточная транспортная прокуратура, самолет из Москвы и еще один самолет из Новосибирска из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Владивостока были вынуждены уйти на запасной аэродром в Хабаровск. Отправления ожидают более 600 пассажиров.
Курумоч
В аэропорту Курумоч (Самара) рано утром 2 августа введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. По данным онлайн-табло, задержаны или отменены 7 рейсов, включая рейсы в Нижневартовск, Саратов, Санкт-Петербург, Москву, Ереван и Сочи. В последний раз подобные ограничения вводились в конце июля 2025 года. До этого в регионе также объявляли угрозу атаки БПЛА, и силы ПВО уничтожили три дрона самолетного типа.
Пулково
В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) утром 2 августа также отмечаются задержки рейсов. Среди задержанных вылетов — рейсы в Москву, Махачкалу, Самару, Саратов, Волгоград, Сочи и Астрахань. Задержки составляют от 30 минут до 2 часов.
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