Коммунальщики Челябинска рассказали, как борются с подтоплениями на улицах

В Челябинске по поручению главы города Алексея Лошкина специалисты МКУ «ЭВИС» провели дополнительные работы по ликвидации подтоплений на трех проблемных участках. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе городской администрации.
«На улице Молодогвардейцев в районе дома №17 установили восемь дополнительных дождеприемных решеток. По улицам Труда и Первой Пятилетки от трамвайного депо № 1 до улицы 3-го Интернационала выполнили механическую промывку трубопровода от поросли, которая забивала сети», — уточнили в мэрии.
На улице Валдайской смонтировали две новые дождеприемные решетки и начали установку дополнительного трубопровода для экстренного отвода воды. Все участки промыли гидродинамическим способом, очистив сети от иловых отложений и мусора.
Вопрос систематической очистки ливневых канализаций рассматривается на каждом аппаратном совещании, а ход выполнения работ находится под постоянным контролем главы города. Ранее завершились мероприятия по прочистке на территории эстонских болот, в результате чего, благодаря освобождению ранее засоренных труб, уровень воды там заметно снизился. Кроме того, Алексей Лошкин распорядился незамедлительно принять меры по устранению причин подтоплений на остальных участках.
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