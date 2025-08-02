Reuters: Трамп после ссоры с Медведевым создает «ловушку обязательств», угрожая России

Reuters: Трамп создает «ловушку обязательств», угрожая РФ ядерными подлодками
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По данным Reuters, Трамп создает «ловушку безопасности», угрожая России ядерными подлодками
По данным Reuters, Трамп создает «ловушку безопасности», угрожая России ядерными подлодками Фото:
новость из сюжета
Трамп приказал разместить ядерные подлодки после ссоры с Медведевым

Президент США Дональд Трамп создает «ловушку обязательств» для России, говоря о размещении ядерных подводных лодок после ссоры с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен.

«Своим заявлением о передислокации атомных подводных лодок президент Трамп создает „ловушку обязательств“, подпитывая ожидания, что он может прибегнуть к ядерному оружию в случае дальнейшей эскалации в отношениях с Россией», — заявил Кристенсен. Его слова приводит агентство Reuters. Он также отметил, что атомные субмарины входят в состав ядерной триады США и всегда готовы к запуску ракет по целям в России и «их не нужно специально переводить на позицию».

Ранее Трамп заявил о возможности размещения американских ядерных подлодок в «соответствующих местах» после перепалки с Медведевым. Однако он не уточнил направления их перемещения. Трамп выразил надежду на избежание негативных последствий. По словам экспертов, речь может идти как о выходе новых подлодок из баз, так и о перемещении уже находящихся в море кораблей на более угрожающие позиции в Тихом или Атлантическом океане.

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Президент США Дональд Трамп создает «ловушку обязательств» для России, говоря о размещении ядерных подводных лодок после ссоры с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен. «Своим заявлением о передислокации атомных подводных лодок президент Трамп создает „ловушку обязательств“, подпитывая ожидания, что он может прибегнуть к ядерному оружию в случае дальнейшей эскалации в отношениях с Россией», — заявил Кристенсен. Его слова приводит агентство Reuters. Он также отметил, что атомные субмарины входят в состав ядерной триады США и всегда готовы к запуску ракет по целям в России и «их не нужно специально переводить на позицию». Ранее Трамп заявил о возможности размещения американских ядерных подлодок в «соответствующих местах» после перепалки с Медведевым. Однако он не уточнил направления их перемещения. Трамп выразил надежду на избежание негативных последствий. По словам экспертов, речь может идти как о выходе новых подлодок из баз, так и о перемещении уже находящихся в море кораблей на более угрожающие позиции в Тихом или Атлантическом океане.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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