Reuters: Трамп после ссоры с Медведевым создает «ловушку обязательств», угрожая России

Президент США Дональд Трамп создает «ловушку обязательств» для России, говоря о размещении ядерных подводных лодок после ссоры с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен.
«Своим заявлением о передислокации атомных подводных лодок президент Трамп создает „ловушку обязательств“, подпитывая ожидания, что он может прибегнуть к ядерному оружию в случае дальнейшей эскалации в отношениях с Россией», — заявил Кристенсен. Его слова приводит агентство Reuters. Он также отметил, что атомные субмарины входят в состав ядерной триады США и всегда готовы к запуску ракет по целям в России и «их не нужно специально переводить на позицию».
Ранее Трамп заявил о возможности размещения американских ядерных подлодок в «соответствующих местах» после перепалки с Медведевым. Однако он не уточнил направления их перемещения. Трамп выразил надежду на избежание негативных последствий. По словам экспертов, речь может идти как о выходе новых подлодок из баз, так и о перемещении уже находящихся в море кораблей на более угрожающие позиции в Тихом или Атлантическом океане.
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