«Пятерочку» выручают: белгородских продавцов снабдят касками и бронежилетами

Гладков: в Никольском сотрудников супермаркета обеспечат касками и бронежилетами
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Один из супермаркетов в селе Никольское несколько раз подвергался атакам дронов ВСУ
Один из супермаркетов в селе Никольское несколько раз подвергался атакам дронов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Работников продуктового магазина «Пятерочка» в селе Никольское Белгородской области могут обеспечить касками и бронежилетами. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Для них (сотрудников супермаркета — прим. URA.RU) нужны несколько комплектов бронежилетов и касок. Если владелец магазина не может обеспечить средствами личной защиты людей, чтобы обезопасить их, возьмем эту задачу на себя», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Такое решение было принято после того, как Гладков посетил супермаркет, который до этого несколько раз подвергался ударам беспилотников. Глава Белгородской области добавил, что аптечку нужно поставить на самом видном месте — возле входа, а сотрудников магазина необходимо обучить оказывать первую помощь.

Ранее стало известно, что за последние сутки над регионами России было сбито 338 украинских БПЛА. Кроме того, уничтожена была и одна управляемая авиабомба. Этой ночью из-за дронов ВСУ произошло возгорание здания ТЦ в Рязани, а в Воронежской области беспилотник рухнул на детсад. Липецк остался без интернета.

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Работников продуктового магазина «Пятерочка» в селе Никольское Белгородской области могут обеспечить касками и бронежилетами. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Для них (сотрудников супермаркета — прим. URA.RU) нужны несколько комплектов бронежилетов и касок. Если владелец магазина не может обеспечить средствами личной защиты людей, чтобы обезопасить их, возьмем эту задачу на себя», — написал Гладков в своем telegram-канале. Такое решение было принято после того, как Гладков посетил супермаркет, который до этого несколько раз подвергался ударам беспилотников. Глава Белгородской области добавил, что аптечку нужно поставить на самом видном месте — возле входа, а сотрудников магазина необходимо обучить оказывать первую помощь. Ранее стало известно, что за последние сутки над регионами России было сбито 338 украинских БПЛА. Кроме того, уничтожена была и одна управляемая авиабомба. Этой ночью из-за дронов ВСУ произошло возгорание здания ТЦ в Рязани, а в Воронежской области беспилотник рухнул на детсад. Липецк остался без интернета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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