«Пятерочку» выручают: белгородских продавцов снабдят касками и бронежилетами

Работников продуктового магазина «Пятерочка» в селе Никольское Белгородской области могут обеспечить касками и бронежилетами. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Для них (сотрудников супермаркета — прим. URA.RU) нужны несколько комплектов бронежилетов и касок. Если владелец магазина не может обеспечить средствами личной защиты людей, чтобы обезопасить их, возьмем эту задачу на себя», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Такое решение было принято после того, как Гладков посетил супермаркет, который до этого несколько раз подвергался ударам беспилотников. Глава Белгородской области добавил, что аптечку нужно поставить на самом видном месте — возле входа, а сотрудников магазина необходимо обучить оказывать первую помощь.
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