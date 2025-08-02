Над Россией за сутки сбили 338 беспилотников и авиабомбу

Над российскими регионами за последние сутки было уничтожено 338 украинских беспилотников и одна управляемая авиабомба. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 338 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Оно опубликовано в Telegram. Кроме того, за последние сутки российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам хранения дронов, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132 районах.
В ночь на 2 августа над Красноярским краем был сбит 31 беспилотник. Также 11 БПЛА были уничтожены над Азовским и Черным морями. Информации о последствиях атаки пока нет, передает MK.RU.
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