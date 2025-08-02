Над Россией за сутки сбили 338 беспилотников и авиабомбу

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Ударные БПЛА атаковали пункты временной дислокации ВСУ в 132 районах, сообщили в МО РФ
Ударные БПЛА атаковали пункты временной дислокации ВСУ в 132 районах, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над российскими регионами за последние сутки было уничтожено 338 украинских беспилотников и одна управляемая авиабомба. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 338 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Оно опубликовано в Telegram. Кроме того, за последние сутки российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам хранения дронов, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132 районах.

В ночь на 2 августа над Красноярским краем был сбит 31 беспилотник. Также 11 БПЛА были уничтожены над Азовским и Черным морями. Информации о последствиях атаки пока нет, передает MK.RU.

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Над российскими регионами за последние сутки было уничтожено 338 украинских беспилотников и одна управляемая авиабомба. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 338 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Оно опубликовано в Telegram. Кроме того, за последние сутки российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам хранения дронов, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132 районах. В ночь на 2 августа над Красноярским краем был сбит 31 беспилотник. Также 11 БПЛА были уничтожены над Азовским и Черным морями. Информации о последствиях атаки пока нет, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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