Вспыхнул торговый центр, обломки дрона упали на детсад: карта атак БПЛА за 2 августа

Росавиация ограничила работу аэропортов Самары и Пензы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во многих российских регионах зафиксирована опасность атаки БПЛА
Во многих российских регионах зафиксирована опасность атаки БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 2 августа беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько российских регионов одновременно. В Рязани горит здание у ТЦ, в Воронежской области дрон рухнул на детсад, а Липецк остался без интернета. Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Рязанская область

Рязань стала одной из главных целей атаки. Около полуночи в городе прогремела серия взрывов. После одного из ударов загорелось здание возле ТЦ. Местные жители сообщали о 5–10 взрывов, пролетах дронов на низкой высоте и работе ПВО. Вспышки и звук моторов БПЛА наблюдали во многих районах.

По предварительным данным, несколько беспилотников типа «Лютый» были сбиты, их обломки упали на территорию промышленного предприятия. Жертв и серьезных разрушений нет. Власти ввели ограничения на авиасообщение в аэропорту «Дягилево» и призвали жителей не приближаться к местам падения обломков.

Липецкая область

В Липецке и близлежащих районах объявлен красный уровень угрозы. Беспилотники летели на крайне низкой высоте, в том числе над жилыми кварталами. Один из дронов был сбит в центре города. Обломки упали рядом с детским садом — место оцеплено, работают саперы.

В регионе действует режим «Воздушная опасность», временно ограничен мобильный интернет. Жителей массово оповещают через сирены, SMS и телевидение.

Воронежская область

Над областью сбили не менее четырех БПЛА. Один из них рухнул на территорию детского сада в поселке Анна, повредив здание и игровую площадку. К счастью, обошлось без пострадавших. Пролеты дронов фиксировались в нескольких районах.

Режим воздушной тревоги действовал всю ночь. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и оставаться в безопасных помещениях.

Ростовская область

Первые удары пришлись на Таганрог — ПВО сработала над частным сектором, сбив несколько дронов. Местные жители сообщали о громких взрывах и интенсивной работе систем противовоздушной обороны.

В области введен режим повышенной готовности. Есть информация о повреждениях инфраструктуры, но жертв нет.

Белгородская область

Тревога по БПЛА длилась около пяти часов. В селе Малобыково осколок дрона ранил местного жителя — у мужчины осколочное ранение ноги. Обломки беспилотников находили и в других районах. Сейчас режим тревоги снят, но экстренные службы остаются в состоянии повышенной готовности.

Саратовская область

Зафиксированы пролеты БПЛА и работа ПВО. Временно ограничено авиасообщение в аэропортах Саратова, Энгельса, Балашова и других городов.

Тамбовская область

Тревога объявлялась в Котовске, Жердевке и Ряжске. Введены ограничения на полеты гражданской авиации.

Краснодарский край

По данным Минобороны, над регионом сбито семь беспилотников. Удары зафиксированы в Тимошевске, Приморско-Ахтарске, Славянске и Крымске.

Волгоградская область

Пролеты БПЛА отмечены в Волгограде, Урюпинске и Михайловском районе. Введен режим воздушной угрозы.

Самарская область

Аэропорт Курумоч временно приостанавливал работу. Это произошло из-за угрозы БПЛА.

Пензенская область

Действует режим «Беспилотная опасность». Жителей оповещают через сирены и SMS. Ограничена работа местного аэропорта.

Ставропольский край

Сообщения о пролетах поступали из Изобильного и Невинномысска. Введены ограничения связи.

Республика Северная Осетия — Алания

Объявлен режим повышенной готовности. Возможны перебои с интернетом.

Республика Мордовия

Власти предупредили о возможных атаках БПЛА. Усилены системы оповещения.

Республика Дагестан

Жителей просят оставаться дома. Также советовали избегать помещений с окнами.

Регионы с минимальной активностью БПЛА

Ряд российских регионов получил предупреждения о возможных атаках беспилотников, однако подтвержденных случаев поражения целей или серьезных инцидентов зафиксировано не было. В Республике Адыгея мониторинговые службы зарегистрировали сигналы о потенциальной угрозе, в связи с чем были усилены меры наблюдения.

В Ульяновской области власти объявили предупреждение о возможных пролетах БПЛА, рекомендовав жителям сохранять бдительность. Аналогичные меры предосторожности приняты в Оренбургской области, где местным жителям советовали соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.

Центральные регионы России, включая Московскую, Калужскую, Тульскую, Владимирскую, Ярославскую и Нижегородскую области, также находились в состоянии повышенной готовности. Здесь фиксировались предупреждения о возможных пролетах дронов, однако система ПВО не зафиксировала реальных угроз.

В Республике Чувашия был введен режим повышенной готовности, предусматривающий дополнительные меры безопасности. На территории Крыма и Севастополя тревога объявлялась в западной части полуострова, но подтвержденных данных о пролетах или атаках не поступало. В Астраханской области мониторинговые каналы сообщали о возможной угрозе, однако реальных инцидентов зарегистрировано не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 2 августа беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько российских регионов одновременно. В Рязани горит здание у ТЦ, в Воронежской области дрон рухнул на детсад, а Липецк остался без интернета. Карта атак БПЛА — в материале URA.RU. Рязанская область Рязань стала одной из главных целей атаки. Около полуночи в городе прогремела серия взрывов. После одного из ударов загорелось здание возле ТЦ. Местные жители сообщали о 5–10 взрывов, пролетах дронов на низкой высоте и работе ПВО. Вспышки и звук моторов БПЛА наблюдали во многих районах. По предварительным данным, несколько беспилотников типа «Лютый» были сбиты, их обломки упали на территорию промышленного предприятия. Жертв и серьезных разрушений нет. Власти ввели ограничения на авиасообщение в аэропорту «Дягилево» и призвали жителей не приближаться к местам падения обломков. Липецкая область В Липецке и близлежащих районах объявлен красный уровень угрозы. Беспилотники летели на крайне низкой высоте, в том числе над жилыми кварталами. Один из дронов был сбит в центре города. Обломки упали рядом с детским садом — место оцеплено, работают саперы. В регионе действует режим «Воздушная опасность», временно ограничен мобильный интернет. Жителей массово оповещают через сирены, SMS и телевидение. Воронежская область Над областью сбили не менее четырех БПЛА. Один из них рухнул на территорию детского сада в поселке Анна, повредив здание и игровую площадку. К счастью, обошлось без пострадавших. Пролеты дронов фиксировались в нескольких районах. Режим воздушной тревоги действовал всю ночь. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и оставаться в безопасных помещениях. Ростовская область Первые удары пришлись на Таганрог — ПВО сработала над частным сектором, сбив несколько дронов. Местные жители сообщали о громких взрывах и интенсивной работе систем противовоздушной обороны. В области введен режим повышенной готовности. Есть информация о повреждениях инфраструктуры, но жертв нет. Белгородская область Тревога по БПЛА длилась около пяти часов. В селе Малобыково осколок дрона ранил местного жителя — у мужчины осколочное ранение ноги. Обломки беспилотников находили и в других районах. Сейчас режим тревоги снят, но экстренные службы остаются в состоянии повышенной готовности. Саратовская область Зафиксированы пролеты БПЛА и работа ПВО. Временно ограничено авиасообщение в аэропортах Саратова, Энгельса, Балашова и других городов. Тамбовская область Тревога объявлялась в Котовске, Жердевке и Ряжске. Введены ограничения на полеты гражданской авиации. Краснодарский край По данным Минобороны, над регионом сбито семь беспилотников. Удары зафиксированы в Тимошевске, Приморско-Ахтарске, Славянске и Крымске. Волгоградская область Пролеты БПЛА отмечены в Волгограде, Урюпинске и Михайловском районе. Введен режим воздушной угрозы. Самарская область Аэропорт Курумоч временно приостанавливал работу. Это произошло из-за угрозы БПЛА. Пензенская область Действует режим «Беспилотная опасность». Жителей оповещают через сирены и SMS. Ограничена работа местного аэропорта. Ставропольский край Сообщения о пролетах поступали из Изобильного и Невинномысска. Введены ограничения связи. Республика Северная Осетия — Алания Объявлен режим повышенной готовности. Возможны перебои с интернетом. Республика Мордовия Власти предупредили о возможных атаках БПЛА. Усилены системы оповещения. Республика Дагестан Жителей просят оставаться дома. Также советовали избегать помещений с окнами. Регионы с минимальной активностью БПЛА Ряд российских регионов получил предупреждения о возможных атаках беспилотников, однако подтвержденных случаев поражения целей или серьезных инцидентов зафиксировано не было. В Республике Адыгея мониторинговые службы зарегистрировали сигналы о потенциальной угрозе, в связи с чем были усилены меры наблюдения. В Ульяновской области власти объявили предупреждение о возможных пролетах БПЛА, рекомендовав жителям сохранять бдительность. Аналогичные меры предосторожности приняты в Оренбургской области, где местным жителям советовали соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями. Центральные регионы России, включая Московскую, Калужскую, Тульскую, Владимирскую, Ярославскую и Нижегородскую области, также находились в состоянии повышенной готовности. Здесь фиксировались предупреждения о возможных пролетах дронов, однако система ПВО не зафиксировала реальных угроз. В Республике Чувашия был введен режим повышенной готовности, предусматривающий дополнительные меры безопасности. На территории Крыма и Севастополя тревога объявлялась в западной части полуострова, но подтвержденных данных о пролетах или атаках не поступало. В Астраханской области мониторинговые каналы сообщали о возможной угрозе, однако реальных инцидентов зарегистрировано не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...