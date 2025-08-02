Вспыхнул торговый центр, обломки дрона упали на детсад: карта атак БПЛА за 2 августа

В ночь на 2 августа беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько российских регионов одновременно. В Рязани горит здание у ТЦ, в Воронежской области дрон рухнул на детсад, а Липецк остался без интернета. Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.
Рязанская область
Рязань стала одной из главных целей атаки. Около полуночи в городе прогремела серия взрывов. После одного из ударов загорелось здание возле ТЦ. Местные жители сообщали о 5–10 взрывов, пролетах дронов на низкой высоте и работе ПВО. Вспышки и звук моторов БПЛА наблюдали во многих районах.
По предварительным данным, несколько беспилотников типа «Лютый» были сбиты, их обломки упали на территорию промышленного предприятия. Жертв и серьезных разрушений нет. Власти ввели ограничения на авиасообщение в аэропорту «Дягилево» и призвали жителей не приближаться к местам падения обломков.
Липецкая область
В Липецке и близлежащих районах объявлен красный уровень угрозы. Беспилотники летели на крайне низкой высоте, в том числе над жилыми кварталами. Один из дронов был сбит в центре города. Обломки упали рядом с детским садом — место оцеплено, работают саперы.
В регионе действует режим «Воздушная опасность», временно ограничен мобильный интернет. Жителей массово оповещают через сирены, SMS и телевидение.
Воронежская область
Над областью сбили не менее четырех БПЛА. Один из них рухнул на территорию детского сада в поселке Анна, повредив здание и игровую площадку. К счастью, обошлось без пострадавших. Пролеты дронов фиксировались в нескольких районах.
Режим воздушной тревоги действовал всю ночь. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и оставаться в безопасных помещениях.
Ростовская область
Первые удары пришлись на Таганрог — ПВО сработала над частным сектором, сбив несколько дронов. Местные жители сообщали о громких взрывах и интенсивной работе систем противовоздушной обороны.
В области введен режим повышенной готовности. Есть информация о повреждениях инфраструктуры, но жертв нет.
Белгородская область
Тревога по БПЛА длилась около пяти часов. В селе Малобыково осколок дрона ранил местного жителя — у мужчины осколочное ранение ноги. Обломки беспилотников находили и в других районах. Сейчас режим тревоги снят, но экстренные службы остаются в состоянии повышенной готовности.
Саратовская область
Зафиксированы пролеты БПЛА и работа ПВО. Временно ограничено авиасообщение в аэропортах Саратова, Энгельса, Балашова и других городов.
Тамбовская область
Тревога объявлялась в Котовске, Жердевке и Ряжске. Введены ограничения на полеты гражданской авиации.
Краснодарский край
По данным Минобороны, над регионом сбито семь беспилотников. Удары зафиксированы в Тимошевске, Приморско-Ахтарске, Славянске и Крымске.
Волгоградская область
Пролеты БПЛА отмечены в Волгограде, Урюпинске и Михайловском районе. Введен режим воздушной угрозы.
Самарская область
Аэропорт Курумоч временно приостанавливал работу. Это произошло из-за угрозы БПЛА.
Пензенская область
Действует режим «Беспилотная опасность». Жителей оповещают через сирены и SMS. Ограничена работа местного аэропорта.
Ставропольский край
Сообщения о пролетах поступали из Изобильного и Невинномысска. Введены ограничения связи.
Республика Северная Осетия — Алания
Объявлен режим повышенной готовности. Возможны перебои с интернетом.
Республика Мордовия
Власти предупредили о возможных атаках БПЛА. Усилены системы оповещения.
Республика Дагестан
Жителей просят оставаться дома. Также советовали избегать помещений с окнами.
Регионы с минимальной активностью БПЛА
Ряд российских регионов получил предупреждения о возможных атаках беспилотников, однако подтвержденных случаев поражения целей или серьезных инцидентов зафиксировано не было. В Республике Адыгея мониторинговые службы зарегистрировали сигналы о потенциальной угрозе, в связи с чем были усилены меры наблюдения.
В Ульяновской области власти объявили предупреждение о возможных пролетах БПЛА, рекомендовав жителям сохранять бдительность. Аналогичные меры предосторожности приняты в Оренбургской области, где местным жителям советовали соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.
Центральные регионы России, включая Московскую, Калужскую, Тульскую, Владимирскую, Ярославскую и Нижегородскую области, также находились в состоянии повышенной готовности. Здесь фиксировались предупреждения о возможных пролетах дронов, однако система ПВО не зафиксировала реальных угроз.
В Республике Чувашия был введен режим повышенной готовности, предусматривающий дополнительные меры безопасности. На территории Крыма и Севастополя тревога объявлялась в западной части полуострова, но подтвержденных данных о пролетах или атаках не поступало. В Астраханской области мониторинговые каналы сообщали о возможной угрозе, однако реальных инцидентов зарегистрировано не было.
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