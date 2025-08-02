Каким категориям пенсионеров могут вернуть деньги с расходов на отпуск

С 2 августа пенсионерам Крайнего Севера станет проще получить компенсацию за проезд к месту отдыха благодаря новому регламенту Социального фонда. Теперь срок рассмотрения заявлений сократился вдвое — с десяти до пяти рабочих дней. Кроме того, подать документы теперь можно полностью в электронном виде.
Льгота распространяется на авиа- и ж/д билеты, а с августа — и на топливо для личного авто. В 2024 году такой мерой поддержкой уже воспользовались 233 тысячи человек, средний размер выплаты составил около 16 тысяч рублей. Подробнее о новых правилах оформления — в материале URA.RU.
Что изменилось в порядке получения компенсации
Согласно новому приказу Социального фонда России №?716, вступающему в силу 2 августа, срок рассмотрения заявлений на компенсацию расходов за проезд к месту отдыха и обратно для пенсионеров, проживающих на Крайнем Севере, сокращается с десяти до пяти рабочих дней. В случае задержки предоставления необходимых данных этот срок может быть увеличен до десяти дней.
Как отметил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, в 2024 году компенсацию уже получили 233 тысячи человек. По его словам, оптимизация процедуры делают льготу более доступной, в том числе для жителей отдаленных районов. По мнению председателя Комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, эти изменения являются важным шагом в совершенствовании социальной поддержки северян, способствуют сохранению их здоровья и повышению качества жизни, отмечает «Парламентская газета».
Кто может рассчитывать на компенсацию
Право на получение компенсации предоставляется неработающим пенсионерам, которые проживают на территориях Крайнего Севера или в местностях, приравненных к ним или получают страховую пенсию по старости либо по инвалидности. Также вернуть деньги за проезд могут пенсионеры, которые сохранили проездные документы, подтверждающие поездку к месту отдыха и обратно.
Компенсация может быть оформлена один раз в два года. Пенсионеры имеют возможность либо возместить расходы за уже осуществленную поездку, либо получить талоны на бесплатный проезд для планируемой поездки. Срок пребывания на отдыхе для них не ограничивается.
Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в отделении Социального фонда России или в многофункциональном центре — как лично, так и через представителя. Согласно последним изменениям, предоставлять справку, подтверждающую цель поездки, больше не надо.
Важно учитывать, что компенсация не предоставляется, если пенсионер в этом году уже воспользовался бесплатным проездом к месту лечения, либо на момент поездки или подачи заявления временно работал. В таком случае расходы возмещает работодатель.
За что можно вернуть деньги
Компенсация распространяется на расходы, связанные с приобретением авиабилетов и железнодорожных билетов, а начиная с августа 2024 года — также на затраты на топливо для личных автомобилей. Для получения выплаты за уже осуществленную поездку необходимо предоставить следующие документы:
- фотокопии или сканы билетов;
- подтверждение понесенных расходов;
- справку о стоимости проезда (при выборе мест повышенной комфортности).
Средний размер компенсационной выплаты составляет порядка 16 тысяч рублей. Перечисление средств осуществляется либо на банковский счет, либо почтовым переводом — в зависимости от предпочтения пенсионера.
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