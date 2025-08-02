Футболисты из Кургана впервые за 15 лет обыграли челябинскую команду «Металлург». Фото

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Курганцы победили клуб соперника
Курганцы победили клуб соперника Фото:

Курганские футболисты впервые за много лет выиграли матч у челябинской команды «Металлург» из города Аши. Об этом рассказали представители клуба из Кургана.

«Порядка 15 лет курганский клуб не одерживал победу над командой из Аши. Несмотря на то, что играли преимущественно вторым номером, мы отлично отработали в обороне и смогли забить „Металлургу“. Курганцы победили со счетом 1:0», — сообщается в telegram-канале ФК «Курган».

Гол забил Павел Хребтов на 68-й минуте игры. Следующей матч чемпионата курганцы проведут на выезде с ФК «Тюмень-2». 

Игра была напряженной
Игра была напряженной
Фото:

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Курганские футболисты впервые за много лет выиграли матч у челябинской команды «Металлург» из города Аши. Об этом рассказали представители клуба из Кургана. «Порядка 15 лет курганский клуб не одерживал победу над командой из Аши. Несмотря на то, что играли преимущественно вторым номером, мы отлично отработали в обороне и смогли забить „Металлургу“. Курганцы победили со счетом 1:0», — сообщается в telegram-канале ФК «Курган». Гол забил Павел Хребтов на 68-й минуте игры. Следующей матч чемпионата курганцы проведут на выезде с ФК «Тюмень-2». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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