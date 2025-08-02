Рэпер Баста полностью переделал хит нулевых из «Ночного дозора»

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) представил собственную интерпретацию композиции «Ночной дозор» коллектива Uma2rman. Об этом пишет музыкальный сайт «Наше радио».
Первоначальная версия этого трека вошла в альбом «В городе N» в 2004 году и была использована в качестве саундтрека к фильму Тимура Бекмамбетова. В новой обработке Вакуленко полностью изменил текст куплетов, предложив слушателям современное прочтение известной песни.
В интерпретации Басты композиция приобрела совершенно иные темп, драматургию и характер исполнения. В результате песня стала одновременно романтической, лирической и отчасти героической. Звучание композиции сочетает в себе элементы электронной музыки, насыщенные тембры, акустическую гитару, женские бэк-вокалы и полифоничную структуру, что создает особую атмосферу. Данная композиция будет включена в трибьют-альбом «Звезды считают нас», приуроченный к 21-й годовщине группы Uma2rman.
«Сейчас мы готовим трибьют-альбом, для которого артисты записали каверы на наши песни: стиль, настроение, форма — на их выбор. Спойлер: какие-то из своих треков мы не узнавали», — поделились участники Uma2rman.
Ранее жители Ростова-на-Дону, откуда родом Вакуленко, высказались за то, чтобы рэпер занял какую-нибудь должность в управлении города. Сам же Баста ответил журналистам, что не планирует уходить в политику. По его словам, он хотел бы и дальше заниматься музыкой.
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