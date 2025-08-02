Национализация ЮГК: арест счетов главы СК региона, шахта встала, акции рухнули

02 августа 2025 в 00:27 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура посчитала, что Струков незаконно получил контроль над ЮГК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото» Прошло три недели, как Советский районный суд Челябинска принял решение о национализации холдинга «Южуралзолото» (ЮГК) вице-спикера ЗСО Константина Струкова. Ситуация развивается стремительно. Самым громким событием дня стал арест счетов главы регионального управления СКР Алексея Колбасина и руководителей Уральских управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора. Что известно к этому часу, читайте в материале URA.RU. Причина национализации Генпрокуратура посчитала, что Константин Струков получил под контроль ПАО «Южуралзолото» и еще десять компаний незаконно. По данным надзорного ведомства, топ-менеджер завладел ими, «используя свои должности и положение в органах государственной власти». Активы были оформлены на имеющую гражданство Швейцарии дочь миллиардера и его доверенных лиц. В начале июля Советский районный суд Челябинска принял обеспечительные меры в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры о национализации компании «Южуралзолото». Накануне в офисах ЮГК прошли следственно-оперативные мероприятия с участием сотрудников СКР и ФСБ. Спустя неделю иск Генпрокуратуры об изъятии акций «Южуралзолота» был удовлетворен. Они отошли в пользу государства. Заседания по делу проходили в закрытом режиме. Что отошло государству Под изъятие попали все ценные бумаги, находящиеся в собственности Струкова, включая полный пакет акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), а также 100-процентная доля в ООО «Управляющая компания ЮГК». Таким образом суд в Челябинске передал государству четыре актива «Южуралзолота». Кроме того, аресту подверглось имущество дочерей бизнесмена — Александры и Евгении, а также топ-менеджеров компаний, аффилированных с ЮГК. Капитализация предприятия на тот момент превышала 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей. Отстранили от работы Советский районный суд Челябинска 1 августа удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ и отстранил Константина Струкова от должности президента управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» (УК ЮГК). Таким образом, предприниматель утратил возможность управлять активами в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае. В надзорном ведомстве посчитали, что нахождение Струкова на посту президента УК ЮГК позволяло ему оказывать влияние на сотрудников предприятий и препятствовать реализации процедуры национализации. На счета «Южуралзолото группа компаний», АО «Коммунаровский рудник» и АС «Прииск Дражный» был наложен арест. Решение суда вступило в силу немедленно. Дело стало политическим После решения суда о национализации холдинга «Южуралзолото группа компаний» с выборов в Законодательное Собрание Челябинской области снялся гендиректор ООО «Бизнес-Актив» Сергей Евтеев. Организация являлась управляющей компанией самого высокого в Челябинске бизнес-центра, который принадлежал Струкову. После 25 лет работы в областном парламенте миллиардер принял решение не идти на выборы и делегировал Евтеева как своего представителя. О снятии с выборов заявил один из старейших законодателей региона — депутат Законодательного Собрания Челябинской области Юрий Карликанов. Члены комиссии Облизбиркома исключили его из единого списка партии ЕР. Счета главного следователя арестовали У руководителя регионального управления Следственного комитета России Алексея Колбасина арестовали счета на сумму почти 4 миллиарда рублей. Соответствующая запись появилась 1 августа 2025 года в базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Аналогичная сумма (3 939 492 300 рублей) фигурирует в иске, который Генеральная прокуратура России подала к основателю ЮГК Константину Струкову. Причины иска Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск о взыскании 3,94 млрд рублей с ЮГК в качестве компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде в результате прорыва дамбы на Светлинском месторождении в Челябинской области в 2024 году. В случае удовлетворения иска средства будут взыскиваться солидарно со всех ответчиков: кроме ЮГК, это представители Следственного комитета России (СКР), Ростехнадзора и Росприроднадзора. По мнению истца, ведомства должны были проконтролировать деятельность компании и добиться своевременного возмещения вреда. Если у ответчиков не окажется достаточных средств на счетах для полного погашения суммы ущерба, ФССП намерена выставить на продажу их имущество. Причины ареста Взыскание на сумму 3,9 млрд рублей решено произвести солидарно со всех ответчиков, среди которых, кроме руководителя регионального управления СКР Колбасина, значатся замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрии Шувалов и бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов. В базе данных суда они указаны как соответчики. В Генпрокуратуре считают, что руководители должны нести ответственность наравне со Струковым, так как не обеспечили нужный контроль за предприятиями. Из счета заблокированы. Шахту остановили, акции рухнули Судебные приставы Пластовского городского отделения на 90 суток приостановили работу шахты «Центральная», принадлежащей национализированной ЮГК. Основанием действий сотрудников стало решение местного суда о привлечении ПАО «ЮГК» к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий. В то же время котировки акций «Южуралзолото» (ЮГК) 1 августа продемонстрировали снижение. По данные Московской биржи, к 17:00 1 августа минимальная цена обыкновенной акции ЮГК опускалась до 0,5562 рубля, что на 3,1% ниже значений, зафиксированных в 11:00 31 июля. В течение торговой сессии котировки оставались волатильными. После резкого падения последовал частичный отскок: к 18:26 стоимость поднялась до 0,5628 рубля за акцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прошло три недели, как Советский районный суд Челябинска принял решение о национализации холдинга «Южуралзолото» (ЮГК) вице-спикера ЗСО Константина Струкова. Ситуация развивается стремительно. Самым громким событием дня стал арест счетов главы регионального управления СКР Алексея Колбасина и руководителей Уральских управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора. Что известно к этому часу, читайте в материале URA.RU. Причина национализации Генпрокуратура посчитала, что Константин Струков получил под контроль ПАО «Южуралзолото» и еще десять компаний незаконно. По данным надзорного ведомства, топ-менеджер завладел ими, «используя свои должности и положение в органах государственной власти». Активы были оформлены на имеющую гражданство Швейцарии дочь миллиардера и его доверенных лиц. В начале июля Советский районный суд Челябинска принял обеспечительные меры в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры о национализации компании «Южуралзолото». Накануне в офисах ЮГК прошли следственно-оперативные мероприятия с участием сотрудников СКР и ФСБ. Спустя неделю иск Генпрокуратуры об изъятии акций «Южуралзолота» был удовлетворен. Они отошли в пользу государства. Заседания по делу проходили в закрытом режиме. Что отошло государству Под изъятие попали все ценные бумаги, находящиеся в собственности Струкова, включая полный пакет акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), а также 100-процентная доля в ООО «Управляющая компания ЮГК». Таким образом суд в Челябинске передал государству четыре актива «Южуралзолота». Кроме того, аресту подверглось имущество дочерей бизнесмена — Александры и Евгении, а также топ-менеджеров компаний, аффилированных с ЮГК. Капитализация предприятия на тот момент превышала 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей. Отстранили от работы Советский районный суд Челябинска 1 августа удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ и отстранил Константина Струкова от должности президента управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» (УК ЮГК). Таким образом, предприниматель утратил возможность управлять активами в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае. В надзорном ведомстве посчитали, что нахождение Струкова на посту президента УК ЮГК позволяло ему оказывать влияние на сотрудников предприятий и препятствовать реализации процедуры национализации. На счета «Южуралзолото группа компаний», АО «Коммунаровский рудник» и АС «Прииск Дражный» был наложен арест. Решение суда вступило в силу немедленно. Дело стало политическим После решения суда о национализации холдинга «Южуралзолото группа компаний» с выборов в Законодательное Собрание Челябинской области снялся гендиректор ООО «Бизнес-Актив» Сергей Евтеев. Организация являлась управляющей компанией самого высокого в Челябинске бизнес-центра, который принадлежал Струкову. После 25 лет работы в областном парламенте миллиардер принял решение не идти на выборы и делегировал Евтеева как своего представителя. О снятии с выборов заявил один из старейших законодателей региона — депутат Законодательного Собрания Челябинской области Юрий Карликанов. Члены комиссии Облизбиркома исключили его из единого списка партии ЕР. Счета главного следователя арестовали У руководителя регионального управления Следственного комитета России Алексея Колбасина арестовали счета на сумму почти 4 миллиарда рублей. Соответствующая запись появилась 1 августа 2025 года в базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Аналогичная сумма (3 939 492 300 рублей) фигурирует в иске, который Генеральная прокуратура России подала к основателю ЮГК Константину Струкову. Причины иска Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск о взыскании 3,94 млрд рублей с ЮГК в качестве компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде в результате прорыва дамбы на Светлинском месторождении в Челябинской области в 2024 году. В случае удовлетворения иска средства будут взыскиваться солидарно со всех ответчиков: кроме ЮГК, это представители Следственного комитета России (СКР), Ростехнадзора и Росприроднадзора. По мнению истца, ведомства должны были проконтролировать деятельность компании и добиться своевременного возмещения вреда. Если у ответчиков не окажется достаточных средств на счетах для полного погашения суммы ущерба, ФССП намерена выставить на продажу их имущество. Причины ареста Взыскание на сумму 3,9 млрд рублей решено произвести солидарно со всех ответчиков, среди которых, кроме руководителя регионального управления СКР Колбасина, значатся замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрии Шувалов и бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов. В базе данных суда они указаны как соответчики. В Генпрокуратуре считают, что руководители должны нести ответственность наравне со Струковым, так как не обеспечили нужный контроль за предприятиями. Из счета заблокированы. Шахту остановили, акции рухнули Судебные приставы Пластовского городского отделения на 90 суток приостановили работу шахты «Центральная», принадлежащей национализированной ЮГК. Основанием действий сотрудников стало решение местного суда о привлечении ПАО «ЮГК» к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий. В то же время котировки акций «Южуралзолото» (ЮГК) 1 августа продемонстрировали снижение. По данные Московской биржи, к 17:00 1 августа минимальная цена обыкновенной акции ЮГК опускалась до 0,5562 рубля, что на 3,1% ниже значений, зафиксированных в 11:00 31 июля. В течение торговой сессии котировки оставались волатильными. После резкого падения последовал частичный отскок: к 18:26 стоимость поднялась до 0,5628 рубля за акцию.