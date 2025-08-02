Юрий Антонов пропустил важную церемонию из-за проблем со здоровьем

Певец, композитор и народный артист РФ Юрий Антонов не смог посетить церемонию вручения премии «Триумф». Причиной его отсутствия стало ухудшение состояния здоровья. Об этом рассказал близкий друг музыканта Владимир Ильичев.
«У него возможности физической нет. Он очень переживал, потому что такие вещи посещает обычно и поддерживает. <...> Но, к сожалению, вчера так получилось, что у него случилась травма, не смог он сегодня приехать. Вчера у него заболела нога. Он подвернул ее вчера неаккуратно», — сказал Ильичев в разговоре со StarHit.
Друг композитора также добавил, что пришлось даже вызывать бригаду врачей. Однако он надеется, что с народным артистом России все обойдется. Кроме того, Ильичев рассказал, что в итоге забрал награду за Антонова на премии «Триумф».
Антонов на протяжении длительного времени сталкивается с серьезными проблемами с суставами. Несколько лет назад артист начал выходить в свет, используя трость для передвижения. Состояние здоровья ухудшилось после того, как певец подвернул ногу. В результате ему пришлось перенести три операции, в ходе которых сустав был полностью заменен. После проведенных операций Антонов неоднократно отмечал, что продолжает испытывать сильные боли.
Ранее стало известно, что ФНС приняла решение о блокировке счетов Юрия Антонова. По имеющимся сведениям, причиной данного шага могла стать несвоевременная подача налоговой декларации, связанной с его деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Адвокат, лично знакомый с певцом, посчитал, что налоговая могла ошибочно провести блокировку из-за технического сбоя в работе системы. Помимо этого, ряд СМИ писал, что композитор занимает первую позицию в рейтинге самых состоятельных артистов России на 2025 год.
Сам Антонов в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что ФНС заблокировала его счета по ошибке, поскольку на его банковское приложение в телефоне приходила неверная информация о собственных доходах. Композитор сообщил, что ему не установили необходимое программное обеспечение (ПО ) в отделении финансового учреждения, ссылаясь на различные причины. В связи с этим он не мог подать соответствующую налоговую декларацию. Кроме того, народный артист рассказал, что ранее в налоговой службе его всегда предупреждали, если необходимо было в срочном порядке подать декларацию о доходах. Однако в этот раз по неизвестным причинам этого не сделали.
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