Блокировку счетов самого богатого артиста России Юрия Антонова объяснили

Юрист Хаминский: банковским счетам Юрия Антонова ничего не угрожает
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Юрий Антонов осуществляет концертную деятельность как индивидуальный предприниматель
Юрий Антонов осуществляет концертную деятельность как индивидуальный предприниматель Фото:

Блокировка банковских счетов народного артиста России Юрия Антонова связана с несвоевременной подачей налоговой декларации по его индивидуальному предпринимательству (ИП), но личные счета артиста не затронуты, и проблема может быть решена подачей «нулевой» отчетности. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский. 

«Артисту как ИП необходимо вовремя уплачивать налоги, предоставлять налоговую отчетность, соблюдать правила электронного документооборота и не препятствовать налоговым проверкам», — заявил юрист «Ленте.ру». Он отметил, что в случае невыполнения данных требований местное отделение ИФНС, действуя в рамках законодательства, должно приостановить операции по счетам предпринимателя. После устранения выявленных нарушений доступ к счетам восстанавливается автоматически на следующий день.

Юрист предположил, что блокировка связана с отсутствием концертной деятельности в 2024 году, из-за чего Антонов не подал «нулевую» декларацию. «Бухгалтеры Антонова должны были устранить свою же ошибку», — добавил Хаминский. Он отметил, что счетам уже ничто не угрожает.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала операции по банковским счетам Юрия Антонова в связи с тем, что он не предоставил налоговую декларацию по своему статусу индивидуального предпринимателя. Эти сведения приводятся в сервисе «Контур.Фокус». Там уточнили, что у Антонова нет налоговых долгов, а блокировка связана с формальным нарушением сроков.

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Блокировка банковских счетов народного артиста России Юрия Антонова связана с несвоевременной подачей налоговой декларации по его индивидуальному предпринимательству (ИП), но личные счета артиста не затронуты, и проблема может быть решена подачей «нулевой» отчетности. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.  «Артисту как ИП необходимо вовремя уплачивать налоги, предоставлять налоговую отчетность, соблюдать правила электронного документооборота и не препятствовать налоговым проверкам», — заявил юрист «Ленте.ру». Он отметил, что в случае невыполнения данных требований местное отделение ИФНС, действуя в рамках законодательства, должно приостановить операции по счетам предпринимателя. После устранения выявленных нарушений доступ к счетам восстанавливается автоматически на следующий день. Юрист предположил, что блокировка связана с отсутствием концертной деятельности в 2024 году, из-за чего Антонов не подал «нулевую» декларацию. «Бухгалтеры Антонова должны были устранить свою же ошибку», — добавил Хаминский. Он отметил, что счетам уже ничто не угрожает. Ранее стало известно, что ФНС заблокировала операции по банковским счетам Юрия Антонова в связи с тем, что он не предоставил налоговую декларацию по своему статусу индивидуального предпринимателя. Эти сведения приводятся в сервисе «Контур.Фокус». Там уточнили, что у Антонова нет налоговых долгов, а блокировка связана с формальным нарушением сроков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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