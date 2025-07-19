ФНС заблокировала счета богатейшего артиста России: кто такой Антонов, его отношение к СВО и всесоюзная слава

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по банковским счетам народного артиста России, композитора и певца Юрия Антонова из-за непредоставления налоговой декларации по его индивидуальному предпринимательству. Информация об этом содержится в данных сервиса «Контур.Фокус».
Несмотря на блокировку, Антонов остается одной из самых ярких фигур российской эстрады, чьи песни, такие как «Крыша дома твоего» и «Море», стали культовыми. В материале URA.RU рассказываем о его биографии, карьере и отношении к событиям в мире.
Биография: от Ташкента до всесоюзной славы
Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте в семье военнослужащего Михаила Васильевича Антонова и Натальи Михайловны Литовченко. Его отец участвовал в Великой Отечественной войне и служил в военной администрации Берлина, а затем в Белоруссии. У Юрия есть младшая сестра Жанна.
В Молодечно (Минская область) он окончил музыкальную школу и училище, играл на аккордеоне и с 14 лет руководил хором в железнодорожном депо. После службы во внутренних войсках МВД СССР (1964–1966) Антонов работал преподавателем в детской музыкальной школе в Минске и солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии.
Музыкальная карьера: путь к успеху
Карьера Антонова началась в 1968 году с эпизодической роли в белорусском фильме «Отчего ж нам не петь!» В 1969 году он стал клавишником и вокалистом ленинградского вокально-инструментального ансамбля (ВИА) «Поющие гитары», где исполнил свои первые песни: «Аэропорт», «Нет тебя прекрасней» и другие. В 1970 году переехал в Москву, работая в ВИА «Добры молодцы», оркестре «Современник» и ВИА «Магистраль». Его композиции начали исполнять «Земляне», Лев Лещенко и Валерий Ободзинский.
Пик популярности пришелся на 1980-е годы, когда Антонов сотрудничал с группой «Аракс», записав хиты «Золотая лестница», «Я вспоминаю» и «Зеркало». В 1981 году югославская фирма Jugoton выпустила его первый альбом, так как в СССР издание было затруднено из-за отсутствия членства в Союзе композиторов. В 1983 году на «Мелодии» вышел диск-гигант «Крыша дома твоего», а с поэтом Михаилом Пляцковским Антонов создал детский мюзикл «Приключения кузнечика Кузи». В 1985 году в Финляндии вышли альбомы My Favorite Songs и Yuri с песнями на английском языке.
Антонов выпустил около 30 пластинок и компакт-дисков тиражом более 48 миллионов экземпляров, включая «Поверь в мечту» (1985), «Лунная дорожка» (1990) и «Зеркало» (1993). В 2000-х он взял паузу в творчестве, но вернулся с дуэтами: с Леонидом Агутиным («На Арбате», 2013) и Григорием Лепсом («Любимая», 2021). Он также написал музыку к фильмам, таким как «Берегите женщин» (1981) и «Дураки умирают по пятницам» (1990).
Награды и признание
Юрий Антонов — народный артист России и Чеченской Республики. Он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I и III степеней, орденами Почета и Дружбы, а также белорусским орденом Франциска Скорины. Антонов — лауреат премий МВД и «Овация». В 1998 году его именем была названа звезда в созвездии Рыб.
Личная жизнь
Антонов был женат трижды. У него есть дочь Людмила и сын Михаил. Сейчас музыкант не состоит в браке и живет в загородном доме в Подмосковье, где содержит мини-зоопарк с кошками, собаками, белками, утками, павлинами и фазанами. Артем Канаев, его директор, рассказывал, что Антонов тратит значительные суммы на содержание животных, считая их важной частью своей жизни.
Отношение к СВО и уехавшим артистам
Юрий Антонов выразил готовность создать композицию, посвященную специальной военной операции (СВО), при наличии подходящего текста. «Во-первых, это надо иметь очень хороший песенный текст. Вот они мне сейчас не попадались. Если попадется — конечно», — заявил он ТАСС в 2023 году. Антонов подчеркнул, что текст первичен в его творчестве, он формирует образы для музыки. В его репертуаре уже есть песни о войне, такие как «Стой, не стреляй, солдат!», созданные в советский период.
Музыкант занимает четкую позицию по артистам, покинувшим Россию после начала СВО. «Это их право: уехали — и до свидания! Не надо о них вообще вспоминать. Пусть живут, как считают нужным», — сказал он в интервью MK. Антонов считает, что СМИ излишне «муссируют» тему уехавших звезд, и подчеркивает, что публику это не интересует.
Антонов также высказывался о значении СВО в контексте глобальных изменений. Он отметил, что Россия защищает свои интересы, и выразил поддержку действиям страны: «Мы не воюем с украинцами, мы воюем за новый международный порядок». Он призвал не драматизировать ситуацию, но подчеркнул важность сохранения национальных ценностей.
Блокировка счетов
ФНС заблокировала счета Антонова, зарегистрированного как ИП с июля 1997 года с основным видом деятельности «исполнительское искусство», из-за отсутствия налоговой декларации. В «Контур.Фокус» уточняют, что у Антонова нет налоговых долгов, а блокировка связана с формальным нарушением сроков подачи отчетности. Юрист Александр Хаминский пояснил, что ограничения касаются только счетов ИП, а не личных, и проблема может быть решена подачей «нулевой» декларации. Антонов и его представители пока не комментировали ситуацию.
Самый богатый артист РФ
В 2025 году самым состоятельным российским артистом признан выдающийся певец и композитор Юрий Антонов. Несмотря на активные дискуссии в обществе по поводу доходов таких знаменитостей, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Григорий Лепс, именно 80-летний Антонов возглавил рейтинг по размеру состояния среди представителей отечественного шоу-бизнеса.
Как сообщает издание 7дней.ru, народный артист России Юрий Антонов, несмотря на преклонный возраст, продолжает пользоваться высоким спросом. Он редко появляется на сцене, предпочитая участвовать лишь в наиболее престижных мероприятиях, среди которых — фестиваль «Славянский базар в Витебске», где певец был приглашен в качестве почетного гостя. В отличие от многих коллег по цеху Антонов не стремится к постоянному вниманию публики и не участвует в роскошных показах. Главной статьей его доходов остаются авторские отчисления за популярные композиции, которые неизменно звучат на радио и телевидении.
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