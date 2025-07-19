Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета певца, композитора и народного артиста РФ Юрия Антонова на фоне того, что в банковское приложение на его телефоне не поступала корректная информация о собственных доходах. Артист рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU, что ему попросту не установили необходимое программное обеспечение (ПО ) в отделении финансового учреждения, ссылаясь на различные причины. В связи с этим он не мог подать соответствующую налоговую декларацию.
"Вся моя проблема заключалась в том, что у меня не было информации в телефоне о полученных деньгах за работу на концертах в Кремлевском дворце, продажи моих песен для кино и так далее. <...> В том отделении, где я состоял, мне не могли поставить [приложение], где бы я мог ориентироваться в своих поступлениях. То у них не работал интернет, то просто не было этой программы. Мне все обещали поставить", — посетовал певец в беседе с журналистом агентства.
Кроме того, народный артист рассказал, что ранее в налоговой службе его всегда предупреждали, если необходимо было в срочном порядке подать декларацию о доходах. Однако в этот раз по неизвестным причинам этого не сделали.
"Честно говоря, в налоговой, в которой я состою, как правило, мне звонили и предупреждали, что у меня мало времени, нужно приехать и отчитаться. В этот раз никто не позвонил и сразу крутые меры. То есть заблокировали мою карту, вот и все. Этим воспользовались мои недруги и раздули [ситуацию]", — сообщил Антонов.
Ранее стало известно, что ФНС приняла решение о блокировке счетов Юрия Антонова. По имеющимся сведениям, причиной данного шага могла стать несвоевременная подача налоговой декларации, связанной с его деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Адвокат, личной знакомый с певцом, посчитал, что налоговая могла ошибочно провести блокировку из-за технического сбоя в работе системы. Помимо этого, ряд СМИ писал, что композитор занимает первую позицию в рейтинге самых состоятельных артистов России на 2025 год.
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