«То интернет не работал, то программы не было»: Юрий Антонов объяснил URA.RU блокировку своих счетов в банке

Певец Юрий Антонов: ФНС заблокировала счета из-за проблем в работе банка
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антонов заявил, что проблема с блокировкой его счетов связана с работой банка, клиентом которого он является
Антонов заявил, что проблема с блокировкой его счетов связана с работой банка, клиентом которого он является Фото:

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета певца, композитора и народного артиста РФ Юрия Антонова на фоне того, что в банковское приложение на его телефоне не поступала корректная информация о собственных доходах. Артист рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU, что ему попросту не установили необходимое программное обеспечение (ПО ) в отделении финансового учреждения, ссылаясь на различные причины. В связи с этим он не мог подать соответствующую налоговую декларацию.

"Вся моя проблема заключалась в том, что у меня не было информации в телефоне о полученных деньгах за работу на концертах в Кремлевском дворце, продажи моих песен для кино и так далее. <...> В том отделении, где я состоял, мне не могли поставить [приложение], где бы я мог ориентироваться в своих поступлениях. То у них не работал интернет, то просто не было этой программы. Мне все обещали поставить", — посетовал певец в беседе с журналистом агентства. 

Кроме того, народный артист рассказал, что ранее в налоговой службе его всегда предупреждали, если необходимо было в срочном порядке подать декларацию о доходах. Однако в этот раз по неизвестным причинам этого не сделали.

"Честно говоря, в налоговой, в которой я состою, как правило, мне звонили и предупреждали, что у меня мало времени, нужно приехать и отчитаться. В этот раз никто не позвонил и сразу крутые меры. То есть заблокировали мою карту, вот и все. Этим воспользовались мои недруги и раздули [ситуацию]", — сообщил Антонов.

Ранее стало известно, что ФНС приняла решение о блокировке счетов Юрия Антонова. По имеющимся сведениям, причиной данного шага могла стать несвоевременная подача налоговой декларации, связанной с его деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Адвокат, личной знакомый с певцом, посчитал, что налоговая могла ошибочно провести блокировку из-за технического сбоя в работе системы. Помимо этого, ряд СМИ писал, что композитор занимает первую позицию в рейтинге самых состоятельных артистов России на 2025 год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета певца, композитора и народного артиста РФ Юрия Антонова на фоне того, что в банковское приложение на его телефоне не поступала корректная информация о собственных доходах. Артист рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU, что ему попросту не установили необходимое программное обеспечение (ПО ) в отделении финансового учреждения, ссылаясь на различные причины. В связи с этим он не мог подать соответствующую налоговую декларацию. "Вся моя проблема заключалась в том, что у меня не было информации в телефоне о полученных деньгах за работу на концертах в Кремлевском дворце, продажи моих песен для кино и так далее. <...> В том отделении, где я состоял, мне не могли поставить [приложение], где бы я мог ориентироваться в своих поступлениях. То у них не работал интернет, то просто не было этой программы. Мне все обещали поставить", — посетовал певец в беседе с журналистом агентства.  Кроме того, народный артист рассказал, что ранее в налоговой службе его всегда предупреждали, если необходимо было в срочном порядке подать декларацию о доходах. Однако в этот раз по неизвестным причинам этого не сделали. "Честно говоря, в налоговой, в которой я состою, как правило, мне звонили и предупреждали, что у меня мало времени, нужно приехать и отчитаться. В этот раз никто не позвонил и сразу крутые меры. То есть заблокировали мою карту, вот и все. Этим воспользовались мои недруги и раздули [ситуацию]", — сообщил Антонов. Ранее стало известно, что ФНС приняла решение о блокировке счетов Юрия Антонова. По имеющимся сведениям, причиной данного шага могла стать несвоевременная подача налоговой декларации, связанной с его деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Адвокат, личной знакомый с певцом, посчитал, что налоговая могла ошибочно провести блокировку из-за технического сбоя в работе системы. Помимо этого, ряд СМИ писал, что композитор занимает первую позицию в рейтинге самых состоятельных артистов России на 2025 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...