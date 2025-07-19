Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета певца, композитора и народного артиста РФ Юрия Антонова, вероятно, по технической ошибке или недоразумению. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат Сергей Жорин, который лично знаком с артистом.
«Я думаю, что в данном случае имела место либо какая-то техническая ошибка, либо какое-то недоразумение. Подобное часто бывает, когда налоговая либо начисляет повторно тот или иной налог <...> либо произошла ситуация, когда налог был оплачен, но не был зачислен, принят или учтен налоговыми органами <...> И дальше, если есть задолженность, пусть даже ошибочно начисленная, то на нее начисляются какие-то пенни, и запускается механизм разного рода взысканий. И это совершенно не значит, что тот или иной человек уклоняется от уплаты налогов», — сказал Сергей Жорин в беседе с URA.RU.
Адвокат отметил, что налоговая система, как и любая другая, иногда дает сбои. Он выразил уверенность в том, что в команде Антонова есть люди, которые следят за своевременной уплатой всех налогов. Возникшее недоразумение может исправить либо сам народный артист России, либо его представители — нужно лишь обратиться в налоговую, представить документ, что все было оплачено. Жорин подчеркнул, что такие ситуации случаются как с публичными, так и с непубличными людьми, в некоторых случаях — на регулярной основе, раз в несколько лет. Все подобные вопросы можно решить либо при личном визите в орган, либо в электронном формате.
Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета Юрия Антонова. Появилась информация, что это связано якобы с несвоевременной подачей налоговой декларации по статусу индивидуального предпринимателя. По данным некоторых СМИ, легендарный композитор является самым богатым артистом России в 2025 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.