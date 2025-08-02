Эксперт раскрыл, на что нужно посмотреть после угроз Трампа подлодками

Президент США Дональд Трамп направил своего специального посланника Стива Уиткоффа в Москву, что говорит о большем, нежели его резкие заявления в адрес РФ. Об этом сообщил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на своем youtube-канале.
«Трамп снова отправляет Уиткоффа в Москву. Эти коммуникации, которые осуществляются через доверенное лицо, гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ», — пояснил эксперт.
Аналитик также уверен, что несмотря на официальную риторику американского лидера, Трамп отдает себе отчет в значимости отношений между США и Россией. Крайнер отметил, что президент США демонстрирует все признаки понимания важности российско-американского диалога и выбирает для этого каналы доверительной дипломатии.
Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ об отправке атомных подлодок ближе к РФ, поскольку он посчитал угрозой высказывания замсекретаря Совбеза Дмитрия Медведева. Какие подлодки мог отправить лидер — в материале URA.RU.
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