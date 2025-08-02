02 августа 2025

Эксперт раскрыл, на что нужно посмотреть после угроз Трампа подлодками

Аналитик Крайнер посоветовал смотреть на действия Трампа, а не словесные угрозы
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Уиткоффа в Москву говорит о большем, нежели слова Трампа, рассказал аналитик
Визит Уиткоффа в Москву говорит о большем, нежели слова Трампа, рассказал аналитик Фото:
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Трамп приказал разместить ядерные подлодки после ссоры с Медведевым

Президент США Дональд Трамп направил своего специального посланника Стива Уиткоффа в Москву, что говорит о большем, нежели его резкие заявления в адрес РФ. Об этом сообщил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на своем youtube-канале.

«Трамп снова отправляет Уиткоффа в Москву. Эти коммуникации, которые осуществляются через доверенное лицо, гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ», — пояснил эксперт.

Аналитик также уверен, что несмотря на официальную риторику американского лидера, Трамп отдает себе отчет в значимости отношений между США и Россией. Крайнер отметил, что президент США демонстрирует все признаки понимания важности российско-американского диалога и выбирает для этого каналы доверительной дипломатии.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ об отправке атомных подлодок ближе к РФ, поскольку он посчитал угрозой высказывания замсекретаря Совбеза Дмитрия Медведева. Какие подлодки мог отправить лидер — в материале URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп направил своего специального посланника Стива Уиткоффа в Москву, что говорит о большем, нежели его резкие заявления в адрес РФ. Об этом сообщил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на своем youtube-канале. «Трамп снова отправляет Уиткоффа в Москву. Эти коммуникации, которые осуществляются через доверенное лицо, гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ», — пояснил эксперт. Аналитик также уверен, что несмотря на официальную риторику американского лидера, Трамп отдает себе отчет в значимости отношений между США и Россией. Крайнер отметил, что президент США демонстрирует все признаки понимания важности российско-американского диалога и выбирает для этого каналы доверительной дипломатии. Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ об отправке атомных подлодок ближе к РФ, поскольку он посчитал угрозой высказывания замсекретаря Совбеза Дмитрия Медведева. Какие подлодки мог отправить лидер — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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