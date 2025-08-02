02 августа 2025

В популярную у россиян страну получится летать через Петербург

Россияне смогут летать в Сухум из Петербурга впервые за 30 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс отправится из Пулково 14 августа
Первый рейс отправится из Пулково 14 августа Фото:

Туроператор «Библио-Глобус» объявил о запуске первого за последние 30 лет прямого регулярного авиарейса из Санкт-Петербурга в Абхазию. Вылеты в Сухум начнутся 14 августа. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

«Первый вылет в Сухум запланирован на четверг, 14 августа, билеты уже в продаже. Второй рейс из Петербурга намечен на 20 августа. Рейсы будет выполнять авиакомпания iFly на широкофюзеляжных Airbus A330», — пишет РБК.

Возобновление прямого авиасообщения стало возможным после открытия в мае 2025 года Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба. Он был построен в 1960-х годах и использовался для обслуживания авиарейсов, соединявших его с Москвой и другими городами Советского Союза.

Как сообщало URA.RU ранее, первый рейс по маршруту Москва-Сухум вылетел из аэропорта Внуково 1 мая, прервав 30-летнюю паузу в авиасообщении. Его выполнила авиакомпания «ЮВТ аэро». 28 июня первый рейс в Абхазию прибыл из Ханты-Мансийска.

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Туроператор «Библио-Глобус» объявил о запуске первого за последние 30 лет прямого регулярного авиарейса из Санкт-Петербурга в Абхазию. Вылеты в Сухум начнутся 14 августа. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. «Первый вылет в Сухум запланирован на четверг, 14 августа, билеты уже в продаже. Второй рейс из Петербурга намечен на 20 августа. Рейсы будет выполнять авиакомпания iFly на широкофюзеляжных Airbus A330», — пишет РБК. Возобновление прямого авиасообщения стало возможным после открытия в мае 2025 года Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба. Он был построен в 1960-х годах и использовался для обслуживания авиарейсов, соединявших его с Москвой и другими городами Советского Союза. Как сообщало URA.RU ранее, первый рейс по маршруту Москва-Сухум вылетел из аэропорта Внуково 1 мая, прервав 30-летнюю паузу в авиасообщении. Его выполнила авиакомпания «ЮВТ аэро». 28 июня первый рейс в Абхазию прибыл из Ханты-Мансийска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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