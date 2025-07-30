Появились кадры извержения вулкана после землетрясения на Камчатке

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Вулкан расположен в восточной части Камчатского полуострова
Вулкан расположен в восточной части Камчатского полуострова Фото:
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На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

На Камчатке появились фото извержения Ключевского вулкана, которое началось вскоре после мощного землетрясения в регионе. По данным специалистов Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, по западному склону вулкана движутся потоки раскаленной лавы.

Ключевской вулкан — один из самых высоких и активных в Евразии, его высота достигает 4850 метров. Вулкан расположен в восточной части Камчатского полуострова и регулярно проявляет активность. Последние годы фиксировались отдельные выбросы пепла и слабые потоки лавы.

Активность вулкана началась вскоре после сильнейшего за последние десятилетия землетрясения магнитудой 8,7, которое произошло в регионе и стало самым мощным с 1952 года. На прошлой неделе спасательные службы рекомендовали не посещать ряд вулканов Камчатки, включая Авачинский, Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский, из-за повышенной активности. По словам вулканолога Ивана Махоткина URA.RU, подобные сейсмические события часто становятся триггером для начала извержений.

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На Камчатке появились фото извержения Ключевского вулкана, которое началось вскоре после мощного землетрясения в регионе. По данным специалистов Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, по западному склону вулкана движутся потоки раскаленной лавы. Ключевской вулкан — один из самых высоких и активных в Евразии, его высота достигает 4850 метров. Вулкан расположен в восточной части Камчатского полуострова и регулярно проявляет активность. Последние годы фиксировались отдельные выбросы пепла и слабые потоки лавы. Активность вулкана началась вскоре после сильнейшего за последние десятилетия землетрясения магнитудой 8,7, которое произошло в регионе и стало самым мощным с 1952 года. На прошлой неделе спасательные службы рекомендовали не посещать ряд вулканов Камчатки, включая Авачинский, Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский, из-за повышенной активности. По словам вулканолога Ивана Махоткина URA.RU, подобные сейсмические события часто становятся триггером для начала извержений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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