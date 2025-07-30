Появились кадры извержения вулкана после землетрясения на Камчатке

На Камчатке появились фото извержения Ключевского вулкана, которое началось вскоре после мощного землетрясения в регионе. По данным специалистов Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, по западному склону вулкана движутся потоки раскаленной лавы.
Ключевской вулкан — один из самых высоких и активных в Евразии, его высота достигает 4850 метров. Вулкан расположен в восточной части Камчатского полуострова и регулярно проявляет активность. Последние годы фиксировались отдельные выбросы пепла и слабые потоки лавы.
Активность вулкана началась вскоре после сильнейшего за последние десятилетия землетрясения магнитудой 8,7, которое произошло в регионе и стало самым мощным с 1952 года. На прошлой неделе спасательные службы рекомендовали не посещать ряд вулканов Камчатки, включая Авачинский, Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский, из-за повышенной активности. По словам вулканолога Ивана Махоткина URA.RU, подобные сейсмические события часто становятся триггером для начала извержений.
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