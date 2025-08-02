02 августа 2025

В Адлере после череды взрывов начался пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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ПВО отражает атаки дронов
ПВО отражает атаки дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Адлере Краснодарского края произошел пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Инцидент зафиксирован в районе одной из центральных улиц города. Соответствующие кадры опубликовали местные жители.

«Пожар в районе одной из центральных улиц. По словам очевидцев, над городом были слышны взрывы, ПВО сработали по беспилотникам», — уточнил telegram-канал «Осторожно, новости».

Как сообщало URA.RU ранее, над Сочи раздалось не менее пяти взрывов. Система ПВО сбивает украинские БПЛА типа «Лютый». Звуки сирен звучали над Центральным, Лазаревским районом, в Адлере и на горных курортах Сочи.

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В Адлере Краснодарского края произошел пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Инцидент зафиксирован в районе одной из центральных улиц города. Соответствующие кадры опубликовали местные жители. «Пожар в районе одной из центральных улиц. По словам очевидцев, над городом были слышны взрывы, ПВО сработали по беспилотникам», — уточнил telegram-канал «Осторожно, новости». Как сообщало URA.RU ранее, над Сочи раздалось не менее пяти взрывов. Система ПВО сбивает украинские БПЛА типа «Лютый». Звуки сирен звучали над Центральным, Лазаревским районом, в Адлере и на горных курортах Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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