Мэр Сочи вышел с обращением к жителям по поводу массовой атаки БПЛА

Мэр Сочи сообщил о падении обломков БПЛА в гаражном кооперативе
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Беспилотник разрушился в воздухе и упал на гаражи, рассказал мэр Сочи
Беспилотник разрушился в воздухе и упал на гаражи, рассказал мэр Сочи Фото:
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Обломки дрона вновь повредили строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной в Сочи утром 3 августа. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

«Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет», — написал Прошунин. Он также уточнил, что в ближайшее время режим ракетной опасности в городе будет отменен, а система сиренно-речевого оповещения переведена в режим тишины.

Городские службы продолжают обследование территории кооператива для выявления возможных новых повреждений. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Атака беспилотников на Сочи произошла ночью 3 августа. В городе и на федеральной территории «Сириус» была объявлена угроза БПЛА, а местные жители слышали взрывы и работу ПВО. В результате инцидентов временно прекратил работу городской аэропорт, а горожан призывали укрываться в безопасных помещениях. Подобные атаки дронов также были зафиксированы в других регионах России. Подробнее о ситуации — в трансляции URA.RU.

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Обломки дрона вновь повредили строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной в Сочи утром 3 августа. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. «Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет», — написал Прошунин. Он также уточнил, что в ближайшее время режим ракетной опасности в городе будет отменен, а система сиренно-речевого оповещения переведена в режим тишины. Городские службы продолжают обследование территории кооператива для выявления возможных новых повреждений. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Атака беспилотников на Сочи произошла ночью 3 августа. В городе и на федеральной территории «Сириус» была объявлена угроза БПЛА, а местные жители слышали взрывы и работу ПВО. В результате инцидентов временно прекратил работу городской аэропорт, а горожан призывали укрываться в безопасных помещениях. Подобные атаки дронов также были зафиксированы в других регионах России. Подробнее о ситуации — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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