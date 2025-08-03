Пожар на нефтебазе и задержки в аэропорту: Краснодарский край под атакой беспилотников ВСУ

В Краснодарском крае слышны взрывы от работы систем противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. Местные жители проснулись от звуков сирены, автомобильных сигнализаций и хлопков в небе. В центре Адлерского района упали обломки дрона, начался пожар на нефтебазе. Аэропорт Сочи ввел ограничения на прилет и вылет самолетов. Подробнее о ночной атаке Украины на Краснодарский край — в материале URA.RU.
Объявлена тревога
Жители Сочи сообщили о работающих сиренах в ночь на 3 августа. Об угрозе беспилотников объявил мэр города Андрей Прошунин. Угроза атаки БПЛА была также объявлена и на федеральной территории «Сириус».
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам, укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещении без окон: коридоре, ванной, туалете, кладовой. Если вы находитесь на улице — укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания, используйте подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки», — написал Прошунин в своем telegram-канале.
Также он предупредил, что нельзя использовать автомобиль в качестве укрытия или прятаться у стен многоквартирных домов. Мэр подчеркнул, что в случае атаки не следует публиковать фото и видео работы ПВО, БПЛА, их обломков или действий оперативных служб.
Взрывы в небе
Более 20 взрывов прогремели в небе над Краснодарским краем. Их слышали жители в районах Лазаревское, Дагомыс, Сергей-Поле, Адлер и «Сириус». Жители сообщают о работе ПВО, автомобильных сигнализациях и вспышках над Черным морем. Сообщается, что Украина ведет атаку беспилотниками типа «Лютый».
«Опять взрыв был, хотя сирена уже закончилась. Где-то грохнулся беспилотник, как будто что-то упало, но без взрыва. Еще стреляет ПВО, еще выстрелы и хлопки. Сирена прекратилась, но взрывы продолжились», — рассказал корреспондент URA.RU. Сирена вновь включилась после 10-минутного перерыва.
Пожар на нефтебазе
На нефтебазе в Адлерском район загорелся один из резервуаров с топливом, сообщил мэр города Прошунин, который лично контролирует ситуацию. На место прибыли экстренные службы.
Возгорание началось из-за падения обломков БПЛА, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. Огонь ликвидируют 127 человек и 35 единиц техники.
Повреждения
Также обломки БПЛА упали на строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Ранее сообщалось о пожаре в районе одной из центральных улиц. По предварительным данным мэра города, пострадавших от атаки нет.
Городские службы продолжают обследование территории кооператива для выявления возможных новых повреждений. Прошунин уточнил, что в ближайшее время режим ракетной опасности в городе будет отменен, а сирена — переведена в режим тишины.
Аэропорт Сочи ввел ограничения
В Сочи временно приостановлена работа аэропорта. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений», — сообщается в telegram-канале аэропорта.
Задержаны 25 рейсов на прилет и вылет. Борт, следующий из Москвы в Сочи, совершает уже как минимум пятый круг, пишет telegram-канал Mash.
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