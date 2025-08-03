В Брянской области сбито два беспилотника ВСУ

В Брянской области подразделения ПВО уничтожили два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявил глава региона. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.
В результате инцидента разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных и экстренных служб, которые проводят осмотр территории и обеспечивают безопасность жителей региона.
В ночь на 3 августа в Краснодарском крае были зафиксированы взрывы, вызванные работой средств ПВО, отражающих атаку украинских дронов. Многочисленные жители региона сообщили, что были разбужены звуками сирен, срабатывающих автомобильных сигнализаций и громкими хлопками в небе. В центральной части Адлерского района обнаружены обломки беспилотника, в результате чего на территории нефтебазы возник пожар. Подробнее — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.