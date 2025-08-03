ВСУ атаковали Псков

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В Псковской области отражают атаку БПЛА
В Псковской области отражают атаку БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали Псковскую область с помощью беспилотников утром 3 августа. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Отражение атаки проходит над центральными и северными районами, а также над самим Псковом.

«Уважаемые жители и гости Псковской области! Над регионом, преимущественно над центральными и северными районами и городом Псковом, идет отражение атаки БПЛА, будьте осторожны, не попадите под обломки!» — написал глава области в своем telegram-канале.

Гражданам рекомендуют сохранять спокойствие, при обнаружении частей сбитых беспилотников немедленно сообщать по телефонам экстренных служб. Региональные власти предупреждают о возможных перебоях в работе связи на территории, где ведется отражение атаки.

Ранее в Брянской области средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника. В результате происшествия жертв и разрушений не зафиксировано. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы, которые проводят обследование территории и принимают меры для обеспечения безопасности местных жителей.

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ВСУ атаковали Псковскую область с помощью беспилотников утром 3 августа. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Отражение атаки проходит над центральными и северными районами, а также над самим Псковом. «Уважаемые жители и гости Псковской области! Над регионом, преимущественно над центральными и северными районами и городом Псковом, идет отражение атаки БПЛА, будьте осторожны, не попадите под обломки!» — написал глава области в своем telegram-канале. Гражданам рекомендуют сохранять спокойствие, при обнаружении частей сбитых беспилотников немедленно сообщать по телефонам экстренных служб. Региональные власти предупреждают о возможных перебоях в работе связи на территории, где ведется отражение атаки. Ранее в Брянской области средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника. В результате происшествия жертв и разрушений не зафиксировано. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы, которые проводят обследование территории и принимают меры для обеспечения безопасности местных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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