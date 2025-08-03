ВСУ атаковали Псков

ВСУ атаковали Псковскую область с помощью беспилотников утром 3 августа. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Отражение атаки проходит над центральными и северными районами, а также над самим Псковом.
«Уважаемые жители и гости Псковской области! Над регионом, преимущественно над центральными и северными районами и городом Псковом, идет отражение атаки БПЛА, будьте осторожны, не попадите под обломки!» — написал глава области в своем telegram-канале.
Гражданам рекомендуют сохранять спокойствие, при обнаружении частей сбитых беспилотников немедленно сообщать по телефонам экстренных служб. Региональные власти предупреждают о возможных перебоях в работе связи на территории, где ведется отражение атаки.
Ранее в Брянской области средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника. В результате происшествия жертв и разрушений не зафиксировано. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы, которые проводят обследование территории и принимают меры для обеспечения безопасности местных жителей.
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