В Свердловской области необходимо скорректировать все муниципальные стратегии развития населенных пунктов и составить рейтинг территорий по качеству жизни. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер в своей предвыборной программе, опубликованной на его официальном сайте. Изучив ее, URA.RU рассказывает и про другие главные тезисы кандидата в губернаторы.
«Выделю две наиболее острые проблемы наших городов и сел: демография и неравенство в развитии населенных пунктов... Наш с вами несомненный приоритет: работать на благополучие уральцев, улучшать демографию в регионе, уделять особое внимание семьям с детьми, создавать все условия, чтобы наша молодежь оставалась в области», — заявил Паслер.
Для этого будут скорректированы все муниципальные стратегии социально-экономического развития территорий, их причешут под современные стандарты и с учетом реального положения дел. Паслер предлагает оценивать показатели каждого населенного пункта, входящего в муниципалитет, а главным индикатором эффективности работы глав станет прирост населения. Второй индикатор — рост качества жизни.
«По принципу светофора мы составим рейтинг всех населенных пунктов региона по уровню и качеству жизни в них. Для каждого сегмента будет разработан комплекс мероприятий», — пообещал Паслер.
Как ранее сообщало URA.RU, предвыборную программу Паслера теперь должны утвердить на партийном съезде «Единой России» 12 августа. Всего в программе — больше 15 блоков. Она также есть в сокращенном формате, как брошюра. Ее планируется раздавать свердловчанам. В большой программе — предложения по тому, как оптимизировать здравоохранение, образование, жилищно-коммунальный комплекс и других сферы жизни свердловчан. В частности, Паслер предлагает:
- построить 11 новых крупных медучреждений, в том числе пять детских поликлиник, завершить строительство приемного покоя 40-й больницы в Екатеринбурге, провести капремонт 150 учреждений минздрава, установить более 140 фельдшерско-акушерских пунктов в селах, построить новый медуниверситет, охватить диспансеризацией 100% населения, а также усилить телемедицину. Планируется также увеличить целевой набор по медицинским специальности, что позволит увеличить численность врачей. Уже с первого курса студентов-медиков будут привлекать для работы в территориях. Задумывается Паслер о том, чтобы построить новый медуниверситет.
«Нам необходимо проанализировать эффективность работы медучреждений, хозяйственных затрат, создавать и укреплять межмуниципальные медицинские центры. Совершенно точно, нужно ускорять внедрение современных информационных технологий в диагностику и лечение, а также непосредственно в управление здравоохранением», — добавил он.
- до 2030 года модернизировать 2000 объектов ЖКХ, построить 36 крупных объектов в 17 муниципалитетах. Модернизировать теплосети, привлекая не только средства потребителей, но и бизнеса, государства.
- отремонтировать 50 школ, построить 9 новых, возвести 10 детских садов, модернизировать и развивать оздоровительные лагеря, достроить компус УрФУ и начать строительство кампуса Уральского юридического института.
- привлекать не только силы правоохранителей, но и муниципальных властей, управляющих компаний к улучшению ситуацию с безопасностью в регионе. По мнению Паслера, она неудовлетворительная.
- отдельный блок он посвятил развитию Екатеринбурга. Высокий уровень жизни необходимо сохранить и приумножить, для этого в городе обновляют общественный транспорт, есть планы по развитию метро. В течении двух лет необходимо подготовить технико-экономическое обоснование и приступить к проектированию новых веток.
- также Паслер пообещал выполнять общефедеральные задачи, в том числе, заниматься комплектованием вооруженных сил РФ, сформировать "уральскую сотню" инвестиционных проектов, увеличивать сырьевую базу свердловской промышленности, заниматься кадровыми вопросами.
Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12-14 сентября. Помимо Паслера свои кандидатуры выдвинули депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикера областного заксо Александр Ивачев (КПРФ) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.
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