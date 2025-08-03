В США раскритиковали решение Трампа отправить подлодки в сторону России

Обозреватель Роудс: Трамп переборщил, направив атомные подлодки к России
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Трампу не нужно было отправлять подлодки в сторону России, заявил Роудс
Трампу не нужно было отправлять подлодки в сторону России, заявил Роудс Фото:

Жесткая риторика президента США Дональда Трампа в отношении России неэффективна. Заместитель советника по национальной безопасности и политический обозреватель MSNBC Бен Роудс отметил, что отправка американских атомных подлодок к российским границам вряд ли будет воспринята Москвой как реальная угроза.

«Трамп, возможно, переборщил, отправив атомные подлодки в направлении России», — передает слова Роудса MSNBC. Роудс подчеркнул, что применение ядерного оружия в текущей ситуации было бы крайне нерациональным шагом. По его словам, вероятность прямого вступления США в конфликт на Украине также представляется минимальной.

Эксперт считает, что американской администрации «следует сосредоточиться на экономических мерах давления, таких как усиление санкционного режима против стран, сотрудничающих с Россией», и увеличение объемов военной помощи Киеву. При этом Роудс выразил скептицизм относительно перспектив переговоров.

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Жесткая риторика президента США Дональда Трампа в отношении России неэффективна. Заместитель советника по национальной безопасности и политический обозреватель MSNBC Бен Роудс отметил, что отправка американских атомных подлодок к российским границам вряд ли будет воспринята Москвой как реальная угроза. «Трамп, возможно, переборщил, отправив атомные подлодки в направлении России», — передает слова Роудса MSNBC. Роудс подчеркнул, что применение ядерного оружия в текущей ситуации было бы крайне нерациональным шагом. По его словам, вероятность прямого вступления США в конфликт на Украине также представляется минимальной. Эксперт считает, что американской администрации «следует сосредоточиться на экономических мерах давления, таких как усиление санкционного режима против стран, сотрудничающих с Россией», и увеличение объемов военной помощи Киеву. При этом Роудс выразил скептицизм относительно перспектив переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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