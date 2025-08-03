«У меня дом подскочил»: что происходит в Псковской области, реакция жителей на атаку ВСУ

Украинские беспилотники атаковали Псковскую область. Над отдельными районами работают средства противовоздушной обороны, есть сбитые дроны. Возможны ограничения мобильной связи. В городе Псков временно ограничена работа аэропорта. Местные жители сообщают о мощных взрывах. Подробнее о том, что происходит в регионе, и как на происходящее реагируют местные жители — в материале URA.RU.
Регион атаковали дроны ВСУ
В Псковской области системы ПВО отражают атаку беспилотников Украины. В особенности — над центральными и северными районами, а также над городом Псков. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем telegram-канале. Он добавил, что жители могут столкнуться с ограничениями в работе мобильного интернета.
Он призвал жителей к осторожности из-за опасности попасть под обломки. Также он напомнил, что к частям БПЛА подходить нельзя, о них следует сообщать по телефону 112 или 725200 дежурному УФСБ России по Псковской области.
Над деревней Неелово был сбит дрон ВСУ. На месте работают оперативные службы, заявил губернатор.
Аэропорт закрыт
Над Псковом был введен план «Ковер» — ограничение для полетов гражданских самолетов. В аэропорту временно прекращены прием и выпуск рейсов. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров, отметили в Росавиации.
Реакция жителей
Жители разных районов Пскова сообщили о взрывах. «Жесть хлопок недавно был. И звуки какие-то в небе», — написала пользователь с никнеймом Катерина Катарина.
«Что-то бахнуло...» — отметил пользователь Romas. «Мне показалось или звук взрыва был несколько минут назад???» — сообщил безымянный пользователь.
«Какой кошмар» — добавил другой комментатор. «Щас какие-то звуки в небе непонятные», — сообщил еще один.
«Разбудило. Думал окна от сквозняка закрыла резко, а это взрыв был...» — рассказал пользователь с ником Den. «Взрыв? Да у меня дом подскочил! Я думала усё война», — отметила пользователь Мурка.
Атака на Сочи
В ночь на 3 августа украинские дроны атаковали Сочи и близлежащие районы. Местные жители проснулись от воя сирен и взрывов и начали прятаться в подвалах, обломки дронов упали на гаражи и территорию нефтестанции, вызвав пожары.
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