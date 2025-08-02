02 августа 2025
01 августа 2025

На трассе в ХМАО полностью остановлено движение. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения введены до окончания работ на участке
Ограничения введены до окончания работ на участке Фото:

На трассе Нефтеюганск — Левый берег в ХМАО полностью остановлено движение по мосту через протоку Сингапайская для большегрузов. В окружном управлении автодорог сообщается, что для пропуска легковых автомобилей организовано реверсивное движение.

На участке организовано реверсивное движение для легковых авто
На участке организовано реверсивное движение для легковых авто
Фото:

«На автомобильной дороге Нефтеюганск — Левый берег р. Обь через протоку Сингапайская организовано реверсивное движение для пропуска легковых транспортных средств. Полностью прекращено движение для большегрузной техники до окончания проведения работ», — сообщается в telegram-канале Управления автодорог Югры.

Причиной введенных ограничений стало обследование мостового перехода через протоку. Движение будет восстановлено после окончания работ. Уточняется, что альтернативные пути объезда данного участка отсутствуют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Нефтеюганск — Левый берег в ХМАО полностью остановлено движение по мосту через протоку Сингапайская для большегрузов. В окружном управлении автодорог сообщается, что для пропуска легковых автомобилей организовано реверсивное движение. «На автомобильной дороге Нефтеюганск — Левый берег р. Обь через протоку Сингапайская организовано реверсивное движение для пропуска легковых транспортных средств. Полностью прекращено движение для большегрузной техники до окончания проведения работ», — сообщается в telegram-канале Управления автодорог Югры. Причиной введенных ограничений стало обследование мостового перехода через протоку. Движение будет восстановлено после окончания работ. Уточняется, что альтернативные пути объезда данного участка отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...