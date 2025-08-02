На трассе Нефтеюганск — Левый берег в ХМАО полностью остановлено движение по мосту через протоку Сингапайская для большегрузов. В окружном управлении автодорог сообщается, что для пропуска легковых автомобилей организовано реверсивное движение.
«На автомобильной дороге Нефтеюганск — Левый берег р. Обь через протоку Сингапайская организовано реверсивное движение для пропуска легковых транспортных средств. Полностью прекращено движение для большегрузной техники до окончания проведения работ», — сообщается в telegram-канале Управления автодорог Югры.
Причиной введенных ограничений стало обследование мостового перехода через протоку. Движение будет восстановлено после окончания работ. Уточняется, что альтернативные пути объезда данного участка отсутствуют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!