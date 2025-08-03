Индия открыто бросила вызов Трампу в вопросе закупок нефти у России

Нефтяные компании Индии не приостанавливают российский импорт
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Индия проигнорировала угрозы Трампа насчет покупки российской нефти
Индия проигнорировала угрозы Трампа насчет покупки российской нефти Фото:

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия продолжат приобретать нефть у России, несмотря на угрозы санкций со стороны США. Об этом сообщили официальные представители Индии.

По данным The Guardian, индийские нефтяные компании продолжают закупать российскую нефть, не прерывая импорт. Выбор поставок осуществляется с учетом таких параметров, как стоимость, вид сырья, наличие запасов, логистические аспекты и прочие экономические соображения.

Ранее некоторые западные СМИ сообщили о возможном прекращении Индией импорта энергоресурсов из России из-за давления со стороны США. Президент Штатов Дональд Трамп в пятницу на встрече с журналистами заявил, что если информация об отказе Индии от российской нефти подтвердится, это станет «хорошим шагом». Однако индийские власти опровергли эти сообщения, подчеркнув, что внешнеэкономическая политика страны остается неизменной.

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Индийские нефтеперерабатывающие предприятия продолжат приобретать нефть у России, несмотря на угрозы санкций со стороны США. Об этом сообщили официальные представители Индии. По данным The Guardian, индийские нефтяные компании продолжают закупать российскую нефть, не прерывая импорт. Выбор поставок осуществляется с учетом таких параметров, как стоимость, вид сырья, наличие запасов, логистические аспекты и прочие экономические соображения. Ранее некоторые западные СМИ сообщили о возможном прекращении Индией импорта энергоресурсов из России из-за давления со стороны США. Президент Штатов Дональд Трамп в пятницу на встрече с журналистами заявил, что если информация об отказе Индии от российской нефти подтвердится, это станет «хорошим шагом». Однако индийские власти опровергли эти сообщения, подчеркнув, что внешнеэкономическая политика страны остается неизменной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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