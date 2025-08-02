Судьба новых веток метро в Екатеринбурге решится в ближайшие два года

Финальный проект новых веток метро в Екатеринбурге, которые горожане ждут долгие годы, появится в ближайшие два года. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер. Ранее URA.RU сообщало, что власти прорабатывают два сценария развития подземки.
«Пессимисты утверждают, что прокладка новых веток метро в Екатеринбурге сверх дорого, потому что город стоит на камне. Но первая и единственная ветка метро была проложена в том же камне, но в то время, когда не было такой техники, как сейчас, а экономическая ситуация в стране была просто катастрофической... В течении двух лет необходимо подготовить технико-экономическое обоснование и приступить к проектированию новых веток метро», — анонсировал Паслер в своей предвыборной программе.
12-14 сентября в Свердловской области состоятся досрочные выборы губернатора.Свои кандидатуры помимо Паслера выдвинули депутаты заксобрания Рант Краев («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — за правду»), журналист Динамудин Садихов («Гражданская инициатива») и юрист Иван Волков («Российский Общенародный Союз»). Но муниципальный фильтр пройдут не все.
Летом 2024 года URA.RU сообщало, что с подачи тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его заместитель Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.
Тогда предполагалось, что к строительству новых станций привлекут девелоперов, так как они — едва ли не ключевые интересанты проекта. Эту концепцию Куйвашев, по данным URA.RU, презентовал вице-премьеру Марату Хуснуллину после новогодних праздников. Затем Галямов вступил в консультации с федеральным Фондом развития территорий (ФРТ), подконтрольным Минстрою РФ.
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