Делегация Екатеринбурга во главе с мэром Алексеем Орловым изучила опыт строительства метро в Чунцине (Китай) в ходе рабочего визита. Чиновникам показали необычную станцию, которая находится в многоэтажке, сообщает один из telegram-каналов администрации «Екат на связи».
«Делегация Екатеринбурга изучила технические решения метрополитена Чунцина на станции „Лизиба“» — следует из поста. Она находится в 19-этажном доме, там же есть музей, посвященный истории города.
Перед этим Орлов провел встречу с главным инженером метро Чунцина. Они обсудили технологию строительства подземки, льготные билеты и их софинансирование, а также подходы к проектированию новых линий.
Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обозначил, что главное условие появления новых станций метро в том или ином районе Екатеринбурга — не менее 30 тысяч пассажиров ежедневно. Вместе с этим глава региона выделил шансы Академического района на подземку.
Летом 2024-го URA.RU рассказывало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его заместитель Рустам Галямов прорабатывают два сценария расширения метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.
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