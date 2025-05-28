Готовясь строить метро в Екатеринбурге, власти смотрят на Китай. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэрия получит транш из областного бюджета на подготовку строительства станций
Мэрия получит транш из областного бюджета на подготовку строительства станций Фото:

Делегация Екатеринбурга во главе с мэром Алексеем Орловым изучила опыт строительства метро в Чунцине (Китай) в ходе рабочего визита. Чиновникам показали необычную станцию, которая находится в многоэтажке, сообщает один из telegram-каналов администрации «Екат на связи».

«Делегация Екатеринбурга изучила технические решения метрополитена Чунцина на станции „Лизиба“» — следует из поста. Она находится в 19-этажном доме, там же есть музей, посвященный истории города.

Перед этим Орлов провел встречу с главным инженером метро Чунцина. Они обсудили технологию строительства подземки, льготные билеты и их софинансирование, а также подходы к проектированию новых линий.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обозначил, что главное условие появления новых станций метро в том или ином районе Екатеринбурга — не менее 30 тысяч пассажиров ежедневно. Вместе с этим глава региона выделил шансы Академического района на подземку.

Летом 2024-го URA.RU рассказывало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его заместитель Рустам Галямов прорабатывают два сценария расширения метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Делегация Екатеринбурга во главе с мэром Алексеем Орловым изучила опыт строительства метро в Чунцине (Китай) в ходе рабочего визита. Чиновникам показали необычную станцию, которая находится в многоэтажке, сообщает один из telegram-каналов администрации «Екат на связи». «Делегация Екатеринбурга изучила технические решения метрополитена Чунцина на станции „Лизиба“» — следует из поста. Она находится в 19-этажном доме, там же есть музей, посвященный истории города. Перед этим Орлов провел встречу с главным инженером метро Чунцина. Они обсудили технологию строительства подземки, льготные билеты и их софинансирование, а также подходы к проектированию новых линий. Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обозначил, что главное условие появления новых станций метро в том или ином районе Екатеринбурга — не менее 30 тысяч пассажиров ежедневно. Вместе с этим глава региона выделил шансы Академического района на подземку. Летом 2024-го URA.RU рассказывало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его заместитель Рустам Галямов прорабатывают два сценария расширения метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...