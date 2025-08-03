ВСУ превратили часть Херсона в военную базу

Сальдо: жителей Карантинного острова в Херсоне эвакуируют
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ВСУ превратили часть Херсона в свою базу, заявил Сальдо
ВСУ превратили часть Херсона в свою базу, заявил Сальдо Фото:
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Эвакуация гражданского населения с Карантинного острова в подконтрольном Украине Херсоне началась из-за того, что остров превращен украинскими военными в укрепленную позицию. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Прокудин объявил эвакуацию мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне", — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что это произошло, так как ВСУ превратили данную территорию в военную базу.

На крышах жилых домов размещены операторы БПЛА и корректировщики огня. Со двора местной школы ведется минометный обстрел левобережья. В помещениях судостроительного завода складирована военная техника и боеприпасы

Сальдо призвал жителей покинуть опасную зону, отметив, что это необходимо как для их безопасности, так и для эффективных действий российских вооруженных сил. Ранее сообщалось о перебоях с электроснабжением в Херсоне и Николаеве. Представители украинской администрации также объявили об эвакуации с Карантинного острова.

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Эвакуация гражданского населения с Карантинного острова в подконтрольном Украине Херсоне началась из-за того, что остров превращен украинскими военными в укрепленную позицию. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Прокудин объявил эвакуацию мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне", — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что это произошло, так как ВСУ превратили данную территорию в военную базу. На крышах жилых домов размещены операторы БПЛА и корректировщики огня. Со двора местной школы ведется минометный обстрел левобережья. В помещениях судостроительного завода складирована военная техника и боеприпасы Сальдо призвал жителей покинуть опасную зону, отметив, что это необходимо как для их безопасности, так и для эффективных действий российских вооруженных сил. Ранее сообщалось о перебоях с электроснабжением в Херсоне и Николаеве. Представители украинской администрации также объявили об эвакуации с Карантинного острова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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