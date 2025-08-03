ВСУ превратили часть Херсона в военную базу

Эвакуация гражданского населения с Карантинного острова в подконтрольном Украине Херсоне началась из-за того, что остров превращен украинскими военными в укрепленную позицию. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Прокудин объявил эвакуацию мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне", — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что это произошло, так как ВСУ превратили данную территорию в военную базу.
На крышах жилых домов размещены операторы БПЛА и корректировщики огня. Со двора местной школы ведется минометный обстрел левобережья. В помещениях судостроительного завода складирована военная техника и боеприпасы
Сальдо призвал жителей покинуть опасную зону, отметив, что это необходимо как для их безопасности, так и для эффективных действий российских вооруженных сил. Ранее сообщалось о перебоях с электроснабжением в Херсоне и Николаеве. Представители украинской администрации также объявили об эвакуации с Карантинного острова.
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